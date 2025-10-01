Η Κοβέσι ζήτησε από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να παρατείνει εκείνη τη θητεία των Ελλήνων Ευρωεισαγγελέων
Η Κοβέσι ζήτησε από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να παρατείνει εκείνη τη θητεία των Ελλήνων Ευρωεισαγγελέων
Με βάση την ελληνική νομοθεσία, αρμόδιο όργανο για την παράταση της απόσπασης των ευρωεισαγγελέων είναι το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο
Τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλλα επισκέφθηκε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι.
Η συνάντηση διήρκησε περίπου 15 λεπτά και η κυρία Κοβέσι αρχικά ζήτησε την αύξηση των οργανικών θέσεων των Ελλήνων εντεταλμένων εισαγγελέων, αίτημα που είχε υποβάλει προηγούμενα και στον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη.
Παράλληλα, η κυρία Κοβέσι ανέφερε ότι προτίθεται να ανανεώσει την απόσπαση (θητεία) ορισμένων Ελλήνων ευρωεισαγγελέων που λήγει σύντομα, εκφράζοντας την άποψη ότι από μόνη της έχει την δυνατότητα να το κάνει.
Να σημειωθεί ότι οι Ελληνικές εισαγγελικές αρχές δεν έχουν δικαίωμα πειθαρχικού ελέγχου για πιθανές αρνητικές ενέργειες ή συμπεριφορές των Ελλήνων ευρωεισαγγελέων. Παρόλα αυτά, η κυρία Κοβέσι ζήτησε να έχει τη δυνατότητα να παρατείνει εκείνη την θητεία Ελλήνων ευρωεισαγγελέων χωρίς την μεσολάβηση και έγκριση του ΑΔΣ.
