Με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, η Huawei ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, προάγοντας την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την πρόσβαση σε βιώσιμες, ασφαλείς υποδομές για όλους
Αποκάλυψη: Δείτε τι θα παραλάβει η Πυροσβεστική
Δείτε τις αποκλειστικές εικόνες του Newsauto από τα πρώτα πυροσβεστικά Rafnar που θα παραλάβει το Πυροσβεστικό Σώμα το 2026
Δείτε τις αποκλειστικές εικόνες του Newsauto από τα πρώτα πυροσβεστικά Rafnar που θα παραλάβει το Πυροσβεστικό Σώμα το 2026
Το Πυροσβεστικό Σώμα εισέρχεται σε νέα εποχή θαλάσσιας επιχειρησιακής ικανότητας με την παραλαβή, το 2026, των πρώτων ειδικών σκαφών της Rafnar Hellas.
Πρόκειται για σκάφη ταχείας επέμβασης που εφοδιάζονται με τρεις εξωλέμβιους πετρελαιοκινητήρες συνολικής ισχύος 1.050 ίππων και ροπής 3.156 Nm, που προσφέρουν υψηλή επιτάχυνση, οικονομία καυσίμου και μεγάλη αυτονομία – κρίσιμα στοιχεία για άμεση ανταπόκριση σε πυρκαγιές πλοίων, μαρίνες και παράκτιες εγκαταστάσεις.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr