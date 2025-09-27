Αποκάλυψη: Δείτε τι θα παραλάβει η Πυροσβεστική
ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε τις αποκλειστικές εικόνες του Newsauto από τα πρώτα πυροσβεστικά Rafnar που θα παραλάβει το Πυροσβεστικό Σώμα το 2026

Το Πυροσβεστικό Σώμα εισέρχεται σε νέα εποχή θαλάσσιας επιχειρησιακής ικανότητας με την παραλαβή, το 2026, των πρώτων ειδικών σκαφών της Rafnar Hellas.

Πρόκειται για σκάφη ταχείας επέμβασης που εφοδιάζονται με τρεις εξωλέμβιους πετρελαιοκινητήρες συνολικής ισχύος 1.050 ίππων και ροπής 3.156 Nm, που προσφέρουν υψηλή επιτάχυνση, οικονομία καυσίμου και μεγάλη αυτονομία – κρίσιμα στοιχεία για άμεση ανταπόκριση σε πυρκαγιές πλοίων, μαρίνες και παράκτιες εγκαταστάσεις.


