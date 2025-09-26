Ο Αρχιεπίσκοπος Μ. Βρετανίας ομιλητής στο 17ο Διεθνές Συνέδριο Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου του Cambridge

Ενώπιον ενός εκλεκτού ακροατηρίου γλωσσολόγων και διανοουμένων από ολόκληρο τον κόσμο, ο Σεβασμιώτατοςυπήρξε κεντρικός ομιλητής κατά την πανηγυρική τελετή έναρξης του 17ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας. Η σπουδαία αυτή επιστημονική εκδήλωση φιλοξενήθηκε στις ιστορικές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου του Cambridge από τις 23 έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2025.Η εναρκτήρια τελετή, η οποία πραγματοποιήθηκε στη μεγαλοπρεπή αίθουσατιμήθηκε από την παρουσία του Εξοχωτάτου Πρέσβεως της Ελλάδος στο Ηνωμένο Βασίλειο,, και κορυφαίων ακαδημαϊκών προσωπικοτήτων του Πανεπιστημίου, όπως ο Καθηγητήςκαι ο Καθηγητής. Ο Σεβασμιώτατος, στην εμπεριστατωμένη ομιλία του, ανέπτυξε με διαύγεια και συγκίνηση τον αναντικατάστατο ρόλο της Εκκλησίας ως θεματοφύλακα της ελληνικής γλώσσας ανά τους αιώνες.Μιλώντας από καρδιάς, ως τέκνο τρίτης γενιάς της ελληνικής διασποράς, ο Αρχιεπίσκοπος μετέφερε το βίωμα των Ελλήνων που, ξενιτεμένοι, δεν λησμόνησαν ποτέ τις ρίζες τους. «Οι οικογένειές μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, «φεύγοντας από την Ελλάδα, μετέφεραν στις αποσκευές τους ελάχιστα υλικά αγαθά, μα στην ψυχή τους είχαν πάντοτε την Πίστη και τη Γλώσσα. Έκτιζαν πρώτα εκκλησίες και σχολεία, γνωρίζοντας πως αυτά τα δύο θα κρατούσαν ζωντανή τη φλόγα του Ελληνισμού, ζώντας με τον αδιάκοπο πόθο για το "νόστιμον ήμαρ", την πολυπόθητη επιστροφή στην πατρίδα».Υπογράμμισε με έμφαση την ιστορική αποστολή της Εκκλησίας, η οποία, ειδικά στα δύσκολα χρόνια της υποδούλωσης, διαφύλαξε τη γλώσσα μας μέσα από το «κρυφό σχολειό», διατηρώντας μια αδιάκοπη παράδοση που συνεχίζεται μέχρι σήμερα με τα σχολεία που οργανώνει και συντηρεί η Αρχιεπισκοπή. Τόνισε, μάλιστα, πως η ελληνική γλώσσα αποτελεί το νήμα που συνδέει άρρηκτα τον Όμηρο και τον Αριστοτέλη με τα Ευαγγέλια, και τους Πατέρες της Εκκλησίας με τον Ελύτη, τον Σεφέρη και τον Καβάφη, συνιστώντας μία ζωντανή κιβωτό πολιτισμού. Παρέθεσε, επιπλέον, στίχους από παραδοσιακά δημοτικά τραγούδια που υμνούν αυτά τα ιδανικά.Η συνεισφορά της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, ως ενός εκ των κυρίων χορηγών, υπήρξε καθοριστική για την επιτυχία του συνεδρίου. Την πολύτιμη αυτή στήριξη εξήρε δημοσίως η διακεκριμένη Καθηγήτρια Ψυχογλωσσολογίας στην έδρα της Αγγλικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου, κυρία, η οποία ευχαρίστησε θερμά τον Σεβασμιώτατο για την ενεργό συμμετοχή και την ουσιαστική του συνδρομή, που αποδεικνύουν έμπρακτα τη μέριμνα της Εκκλησίας για τα ελληνικά γράμματα.Ολοκληρώνοντας την ομιλία του,απηύθυνε ένα θερμό κάλεσμα σε όλους τους Έλληνες να υποστηρίζουν κάθε προσπάθεια που στοχεύει στη διατήρηση και προαγωγή της γλώσσας μας, αυτής της ιερής κληρονομιάς που μας έχει εμπιστευθεί η Ιστορία.