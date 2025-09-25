Από ένα όραμα σε μια ισχυρή παρουσία
Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Νέα Πέραμο στα Μέγαρα
Επιχειρούν 12 οχήματα με 40 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρου
Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στη Νέα Πέραμο στα Μέγαρα.
Στην περιοχή επιχείρησαν 12 οχήματα με 40 πυροσβέστες και 2 ομάδες πεζοπόρου.
