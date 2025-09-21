Επενδύσεις άνω των €300 εκατ. για την επανεκκίνηση Μετρό και Τραμ

Ο Αθανάσιος Κοτταράς

Τοκαι τοτης Αθήνας επανεκκινούν μέσω ενός επενδυτικού προγράμματος έργων που ξεπερνά ταδηλώνει σε συνέντευξή του στο, ο διευθύνων σύμβουλος της ΣΤΑΣΥ ΑΕΤονίζει πως η προσπάθεια για την καταπολέμηση της εισιτηριοδιαφυγής συνεχίζεται και εντατικοποιείται με επιπλέον ελεγκτές και ελέγχους, την ώρα που για πρώτη φορά το«ξενυχτά» και κινείται σε 24ωρη βάση κάθε Σαββατόβραδο.Μάλιστα περισσότεροι από, στην πλειοψηφία τους νέοι άνθρωποι, επέλεξαν το περασμένο Σάββατο για τις νυχτερινές μετακινήσεις τους τοκαι το. Για την εξυπηρέτησή τους, πραγματοποιήθηκανδρομολόγια στις 2 Γραμμές του Μετρό και 30 στο Τραμ.Η βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων των πολιτών, είναι ένα στοίχημα που θέσαμε εξαρχής στη ΣΤΑΣΥ και πρέπει να κερδηθεί. Για να το πετύχουμε, τα τελευταία χρόνια εργαζόμαστε εντατικά και με σχέδιο, στοχοπροσηλωμένα στη συνολική αναβάθμιση των δικτύων του Μετρό και του Τραμ της Αθήνας. Θέσαμε 3 βασικές προτεραιότητες: την αναβάθμιση του τροχαίου υλικού, των υποδομών και των συστημάτων λειτουργίας, την ενίσχυση και ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και την άνοδο των εσόδων μέσω της καταπολέμησης της εισιτηριοδιαφυγής.Το Μετρό είναι το αγαπημένο μέσο μαζικής μεταφοράς και οι επιβάτες έχουν δίκιο να ζητούν και να απαιτούν από εμάς ακόμη καλύτερες προσφερόμενες υπηρεσίες. Η συχνότητα των δρομολογίων τις ώρες αιχμής διαμορφώνεται σήμερα στα 4,5 λεπτά για τη Γραμμή 2, τα 4' για τη Γραμμή 3 και τα 6' για τη Γραμμή 1. Οι παρεμβάσεις που σας περιέγραψα παραπάνω και τα έργα που δρομολογούνται, όταν ολοκληρωθούν, θα μας επιτρέψουν να έχουμε περισσότερα, άρα και συχνότερα δρομολόγια.Αυτήν την περίοδο «τρέχει» στη ΣΤΑΣΥ ένα πρόγραμμα έργων 100 εκατ. ευρώ, που έχουν συμβασιοποιηθεί και παράλληλα δρομολογούνται έργα που αγγίζουν τα 200 εκατ. ευρώ. Είναι μια τεράστια σε μέγεθος, αλλά και σημασία επένδυση στο αστικό δίκτυο σταθερής τροχιάς της Αττικής, που όσο περνάει ο χρόνος θα γίνεται ορατή και από τους επιβάτες. Ενδεικτικά θα αναφέρω την αναβάθμιση 14 συρμών της Γραμμής 1, που μέσα στο 2026 θα ξεκινήσουν σταδιακά να κυκλοφορούν, την αντικατάσταση 32 χλμ. σιδηρoτροχιάς στις Γραμμές 2 και 3, την ανακαίνιση σταθμών, την αντικατάσταση ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων σε όλο το δίκτυο Μετρό, την αναβάθμιση με παράλληλη εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού σε 12 συρμούς των Γραμμών 2 & 3, την ανάταξη 5 συρμών για τις ίδιες Γραμμές, καθώς και την αναβάθμιση 10 επιπλέον συρμών για τη Γραμμή 1.Η ΣΤΑΣΥ πρώτη άγγιξε μια μεγάλη πληγή για τις αστικές συγκοινωνίες, την εισιτηριοδιαφυγή. Ο μηχανισμός ελέγχου επανασχεδιάστηκε από μηδενική, σχεδόν, βάση, οι έλεγχοι διευρύνθηκαν σε όλο το δίκτυο, το σώμα ελεγκτών ανασυγκροτήθηκε, αριθμεί σήμερα 119 ελεγκτές και θα ενισχυθεί με 54 ακόμη εργαζόμενους ως το τέλος του χρόνου. Οι έλεγχοι που διενεργούνται στο δίκτυο ξεπερνούν τους 400.000 τον μήνα και στόχος είναι, το τελευταίο 3μηνο του έτους οι έλεγχοι να φθάσουν τους 600.000 τον μήνα, με προοπτική περαιτέρω αύξησης το 2026.Η όλη προσπάθεια αντικατοπτρίζεται στις αυξημένες κατά 3,2 εκατ. ευρώ εισπράξεις από πωλήσεις κομίστρου και τις αυξημένες κατά 7,2 εκατ. επικυρώσεις κομίστρου το 8μηνο του 2025.