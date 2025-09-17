Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι χωρίς όρους οι αστυνομικοί για το έλλειμμα 750.000 ευρώ που αποκαλύφθηκε μετά την αυτοκτονία υπαστυνόμου

Σε κρυπτονομίσματα και τυχερά παιχνίδια τα χρήματα που έλειπαν

Αρνούνται την όποια σχέση με κακοδιαχείριση οι αστυνομικοί

Ελεύθεροι, χωρίς την επιβολήαφέθηκαν όλοι οι αστυνομικοί που κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον της ανακρίτριας που διερευνά την υπόθεση του μεγάλου οικονομικού ελλείμματος που αποκαλύφθηκε σε υπηρεσίες τηςμετά την αυτοκτονίατον Οκτώβριο του 2022, ο οποίος είχε για χρόνια τη διαχείριση των οικονομικών της Ασφάλειας.Το έλλειμμα που προέκυψε κατόπιν διαχειριστικού ελέγχου από οικονομικούς επιθεωρητές ξεπερνά τα 700.000 ευρώ και αφορά τηΤα συγκεκριμένα χρήματα προορίζονταν για έκτακτες υπηρεσιακές δαπάνες, όπως μετακινήσεις και οδοιπορικά έξοδα αστυνομικού προσωπικού.Οι συνολικά επτά αστυνομικοί που κατηγορούνται και έδωσαν εξηγήσεις στην αρμόδια ανακρίτρια, είναι κυρίως αξιωματικοί-διαχειριστές διαφόρων διευθύνσεων τηςστη Θεσσαλονίκη που διέθεσαν, ατύπως, στον αυτόχειρα, οικονομικά ποσά, διευκολύνοντάς τον στην κάλυψη των αναγκών του ταμείου του, όπως επίσης πρόσωπο που ασκούσε εποπτικό ρόλο στις οικονομικές υπηρεσίες.Η ποινική έρευνα αφορά πράξεις όπωςκαιενώ –σύμφωνα με πληροφορίες– τα χρήματα που έλειπαν από το ταμείο φέρεται να κατέληξαν σεαλλά και σεΟ αστυνομικός που έβαλε τέλος στη ζωή του το 2022 ήταν επί σειρά ετών διαχειριστής συγκεκριμένης υπηρεσίας. Από την έρευνα που ακολούθησε από τους αστυνομικούς της Υπροέκυψε ότι τα συγκεκριμένα χρήματα που έλειπαν από το ταμείο κατέληξαν σε δραστηριότητες στοιχηματισμού.Υπενθυμίζεται ότι οι επτά αστυνομικοί ξεκίνησαν να περνούν την πόρτα του ανακριτικού γραφείου την περασμένη εβδομάδα, ενώ οι απολογίες τους ολοκληρώθηκαν σήμερα. Όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι και σε κανέναν δεν επιβλήθηκε περιοριστικός όρος.Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι τους αρνούνται τις κατηγορίες και υποστηρίζουν ότι δεν έχουν καμία σχέση με την κακοδιαχείριση των χρημάτων που γίνονταν από τονΕπιπλέον, δηλώνουν πως ουσιαστικά είναι θύματα, καθώς παραπλανήθηκαν και του έδωσαν χρηματικά ποσά προς διευκόλυνση στην κάλυψη άμεσων υπηρεσιακών αναγκών, δείχνοντας καλή πίστη και στο πλαίσιο συναδελφικής αλληλεγγύης.Σημειώνεται ότι για την υπόθεση ηείχε ζητήσει την απαλλαγή των επτά κατηγορουμένων και την αρχειοθέτηση της δικογραφίας, πρόταση όμως που δεν έγινε δεκτή από την εισαγγελέα Εφετών, με αποτέλεσμα να πάρει τον δρόμο της ανάκρισης.