Τροχαίο στα Κάτω Πατήσια - Ι.Χ. έπεσε σε κολόνα, μία γυναίκα τραυματίας
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο ατύχημα

Από το τροχαίο τραυματίστηκε η μία γυναίκα που επέβαινε στο όχημα και η οποία διεκομίστη στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 4:15 τα ξημερώματα του Σαββάτου (13/9) στη συμβολή των οδών Στρατηγού Καλλάρη με την οδό Αγίου Δημητρίου Όπλων στα Κάτω Πατήσια.

Ειδικότερα Ι.Χ. στο οποίο επέβαιναν δύο γυναίκες και ένας άνδρας, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα φωτισμού.



Από το τροχαίο τραυματίστηκε η μία γυναίκα που επέβαινε στο όχημα και η οποία διεκομίστη στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», σύμφωνα με την ΕΡΤ.

