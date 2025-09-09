Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Επτά καινοτομίες που κάνουν το ΕΣΥ ψηφιακό και πιο προσιτό για τους Έλληνες
Σε φάση ψηφιακού μετασχηματισμού της Υγείας είναι η χώρα μας, με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας των πολιτών και την ενίσχυση του ΕΣΥ
Μια ψηφιακή «επανάσταση» συντελείται στον χώρο της Υγείας, φέρνοντας την Ελλάδα σε πρωταγωνιστική θέση ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες σε ό,τι αφορά στην ψηφιοποίηση υπηρεσιών υγείας. Τα νέα ψηφιακά εργαλεία που αλλάζουν την εμπειρία των πολιτών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) αποτελούν μία από τις προτεραιότητες του Υπουργείου Υγείας και εξελίσσονται διαρκώς στο ευρύτερο πλαίσιο του ψηφιακού κράτους που επιδιώκει η κυβέρνηση.
Οι τεχνολογικές καινοτομίες βρέθηκαν στο επίκεντρο και της «παρουσίας» του Υπουργείου Υγείας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ). Μάλιστα, διοργανώθηκε ειδική εκδήλωση με θέμα «Η υγεία σου στα χέρια σου: Ιατρικός Φάκελος Ασθενούς» από την ΗΔΙΚΑ.
