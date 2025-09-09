Σεισμός 3,2 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Σάμου
ΕΛΛΑΔΑ
Σεισμός Σεισμός τώρα Σάμος

Σεισμός 3,2 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Σάμου

Το επίκεντρο ήταν στα 10 χιλιόμετρα ανατολικά του Καρλοβασίου, ενώ το εστιακό βάθος μετρήθηκε στα 14,3 χιλιόμετρα

Σεισμός 3,2 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Σάμου
2 ΣΧΟΛΙΑ
Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,2 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα της Τρίτης στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Σάμου.

Το επίκεντρο ήταν στα 10 χιλιόμετρα ανατολικά - βορειοανατολικά του Καρλοβασίου, ενώ το εστιακό βάθος μετρήθηκε στα 14,3 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Σεισμός 3,2 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Σάμου



Ειδήσεις σήμερα:

Η ανάλυση των μέτρων της ΔΕΘ - Τα 4 εκατ. πολιτών που κερδίζουν και οι νέες κλίμακες φορολογίας - Παραδείγματα με πραγματικά ποσά

Βίντεο: Οδηγός αρνήθηκε στην Παραολυμπιονίκη Καρολίνα Πελενδρίτου να πάρει μαζί της τον σκύλο-οδηγό της - «Εγώ κάνω κουμάντο στο ταξί»

Λάθος μετάγγιση αίματος σε ασθενή της Ευρωκλινικής - Tρεις συλλήψεις
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας και ανάπτυξης μέσω των κρίσιμων πρώτων υλών

Η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας και ανάπτυξης μέσω των κρίσιμων πρώτων υλών

Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.

H ΔΕΠΑ Εμπορίας μετασχηματίζεται σε έναν πλήρως καθετοποιημένο και σύγχρονο ενεργειακό όμιλο

Προχωρά δυναμικά σε εξελικτικές κινήσεις που κάνουν τη διαφορά, θωρακίζοντας τη χώρα, προάγοντας την ενεργειακή ασφάλεια και προετοιμάζοντας την ενέργεια της επόμενης ημέρας, με βάση τη βιωσιμότητα και τα οφέλη του τελικού καταναλωτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης