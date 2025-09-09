Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Σεισμός 3,2 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Σάμου
Το επίκεντρο ήταν στα 10 χιλιόμετρα ανατολικά του Καρλοβασίου, ενώ το εστιακό βάθος μετρήθηκε στα 14,3 χιλιόμετρα
Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,2 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα της Τρίτης στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Σάμου.
Το επίκεντρο ήταν στα 10 χιλιόμετρα ανατολικά - βορειοανατολικά του Καρλοβασίου, ενώ το εστιακό βάθος μετρήθηκε στα 14,3 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.
