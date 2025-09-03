Συναρπαστικοί ποδοσφαιρικοί και μπασκετικοί αγώνες στην Ελλάδα και την Ευρώπη παίζουν δυνατά και τη νέα σεζόν στην τηλεοπτική πλατφόρμα ΕΟΝ και μάλιστα, με μόνο από 28 ευρώ το μήνα.
Ένοπλες Δυνάμεις: Τι περιλαμβάνει η Β’ φάση της Νέας Δομής - Όλες οι αλλαγές
Ένοπλες Δυνάμεις: Τι περιλαμβάνει η Β’ φάση της Νέας Δομής - Όλες οι αλλαγές
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ενημέρωσε τη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ενημέρωσε σήμερα, τη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, σχετικά με τη Β’ φάση της Νέας Δομής των Ενόπλων Δυνάμεων, στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030».
Στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής παρευρέθηκαν επίσης, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο Υπαρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Ιωάννης Κωτσάκης και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Αντώνιος Οικονόμου.
Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης προέβη σε αναλυτική παρουσίαση της Νέας Δομής, ενώ απάντησαν σε σχετικές ερωτήσεις για τομείς της αρμοδιότητάς τους ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης και ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ.
Κατόπιν των σχετικών ερωτήσεων στον υπουργό Εθνικής Άμυνας και στον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ και των απαντήσεων που δόθηκαν, η Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής γνωμοδότησε θετικά για τη Β’ Φάση της Νέας Δομής των Ενόπλων Δυνάμεων (με την θετική ψήφο της Νέας Δημοκρατίας και το «παρών» από τα κόμματα της Αντιπολίτευσης, πλην του ΚΚΕ που τοποθετήθηκε αρνητικά).
H Β’ φάση της Νέας Δομής περιλαμβάνει:
- Την περαιτέρω συγχώνευση Στρατοπέδων και Μονάδων ανά την Επικράτεια,
- Την κατάργηση της 1ης Στρατιάς ως ενδιάμεσου κλιμακίου διοίκησης,
- Την αναδιοργάνωση του Κλάδου Πληροφοριών του ΓΕΕΘΑ,
- Την αναδιάρθωση των Ανωτάτων Στρατιωτικών Διοικήσεων βάσει του θεάτρου επιχειρήσεων (σε Ηπείρου – Μακεδονίας, Θράκης, Αιγαίου – Ανατολικής Μεσογείου),
- Τη Μεταστάθμευση και αναβάθμιση της Γενικής Επιθεώρησης Στρατού,
- Τη Δημιουργία Διοίκησης Μη Επανδρωμένων Μέσων στο Πολεμικό Ναυτικό, τη δημιουργία Κέντρου Εκπαίδευσης Drones στην Πολεμική Αεροπορία,
- Τη συγκρότηση Ναυτικού Κλιμακίου Διαχείρισης προγραμμάτων Ναυτικών Μονάδων.
Στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής παρευρέθηκαν επίσης, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο Υπαρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Ιωάννης Κωτσάκης και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Αντώνιος Οικονόμου.
Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης προέβη σε αναλυτική παρουσίαση της Νέας Δομής, ενώ απάντησαν σε σχετικές ερωτήσεις για τομείς της αρμοδιότητάς τους ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης και ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ.
Κατόπιν των σχετικών ερωτήσεων στον υπουργό Εθνικής Άμυνας και στον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ και των απαντήσεων που δόθηκαν, η Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής γνωμοδότησε θετικά για τη Β’ Φάση της Νέας Δομής των Ενόπλων Δυνάμεων (με την θετική ψήφο της Νέας Δημοκρατίας και το «παρών» από τα κόμματα της Αντιπολίτευσης, πλην του ΚΚΕ που τοποθετήθηκε αρνητικά).
H Β’ φάση της Νέας Δομής περιλαμβάνει:
- Την περαιτέρω συγχώνευση Στρατοπέδων και Μονάδων ανά την Επικράτεια,
- Την κατάργηση της 1ης Στρατιάς ως ενδιάμεσου κλιμακίου διοίκησης,
- Την αναδιοργάνωση του Κλάδου Πληροφοριών του ΓΕΕΘΑ,
- Την αναδιάρθωση των Ανωτάτων Στρατιωτικών Διοικήσεων βάσει του θεάτρου επιχειρήσεων (σε Ηπείρου – Μακεδονίας, Θράκης, Αιγαίου – Ανατολικής Μεσογείου),
- Τη Μεταστάθμευση και αναβάθμιση της Γενικής Επιθεώρησης Στρατού,
- Τη Δημιουργία Διοίκησης Μη Επανδρωμένων Μέσων στο Πολεμικό Ναυτικό, τη δημιουργία Κέντρου Εκπαίδευσης Drones στην Πολεμική Αεροπορία,
- Τη συγκρότηση Ναυτικού Κλιμακίου Διαχείρισης προγραμμάτων Ναυτικών Μονάδων.
Ειδήσεις σήμερα:
Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ: Είχα επαφή με τον κατηγορούμενο στο πλαίσιο της εκκλησιαστικής ζωής, ούτε ζήτησα ή έλαβα την πολιτική του μεσολάβηση
Δημόσιοι υπάλληλοι και διευθυντές υπουργείων «ξέπλεναν» ποσά μέσω στοιχηματικών εταιρειών, έπαιζαν έως και €1 εκατ. - Πάνω από 200 άτομα στο στόχαστρο του Βουρλιώτη
Τα καφενεία των Ελλήνων: Ταξίδι στην παράδοση και τη γεύση - Από το χθες στο σήμερα και οι 8 απαράβατοι κανόνες των θαμώνων
Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ: Είχα επαφή με τον κατηγορούμενο στο πλαίσιο της εκκλησιαστικής ζωής, ούτε ζήτησα ή έλαβα την πολιτική του μεσολάβηση
Δημόσιοι υπάλληλοι και διευθυντές υπουργείων «ξέπλεναν» ποσά μέσω στοιχηματικών εταιρειών, έπαιζαν έως και €1 εκατ. - Πάνω από 200 άτομα στο στόχαστρο του Βουρλιώτη
Τα καφενεία των Ελλήνων: Ταξίδι στην παράδοση και τη γεύση - Από το χθες στο σήμερα και οι 8 απαράβατοι κανόνες των θαμώνων
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα