Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Αναβαθμίζεται η ιστορική Βίλα Ζωγράφου - Στα 9,2 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός του έργου
Αναβαθμίζεται η ιστορική Βίλα Ζωγράφου - Στα 9,2 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός του έργου
Θα χωροθετηθούν νέες χρήσεις, όπως παιδική χαρά, γυμναστήριο, χώροι ανάπαυσης, πάρκο σκύλων κλπ, θα αναβαθμιστεί το υφιστάμενο υπαίθριο θέατρο, θα ενισχυθεί το υπάρχον πράσινο με δεντροφυτεύσεις, ενώ θα εγκατασταθεί νέο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού
Την προγραμματική σύμβαση για τη βιοκλιματική ανάπλαση και την αναβάθμιση των χώρων της ιστορικής Βίλας Ζωγράφου, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς μαζί με τη Δήμαρχο Ζωγράφου Τίνα Καφατσάκη, τον Πρόεδρο της «Νέας Μητροπολιτικής Αττικής Α.Ε.» Δημήτρη Φραγκάκη και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του οργανισμού Γιώργο Κορμά.
Το έργο ανάπλασης, προϋπολογισμού 9,2 εκατ. ευρώ από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής, περιλαμβάνει την αναβάθμιση έκτασης πρασίνου 26 περίπου στρεμμάτων, με την ολοκλήρωση των απαραίτητων παρεμβάσεων να προγραμματίζεται μέσα στην επόμενη τετραετία.
Η Βίλα Ζωγράφου είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά δείγματα αστικής αρχιτεκτονικής του 19ου αιώνα, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως δημόσια περιουσία από το 1974. Σήμερα φιλοξενείται σε χώρους της το Δημοτικό Ωδείο, ενώ τόσο στο εσωτερικό, όσο και στον περιβάλλοντα χώρο διοργανώνονται πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και κοινωνικές εκδηλώσεις.
Mέσα από την προγραμματική σύμβαση θα υλοποιηθεί η ήπια βιοκλιματική ανάπλαση και η αναβάθμιση του χώρου πρασίνου, με την ενοποίηση 26 στρεμμάτων κοινόχρηστων χώρων ιδιοκτησίας Δήμου Ζωγράφου και τη δημιουργία πάρκου πρασίνου και αναψυχής. Η σχετική μελέτη έχει εκπονηθεί με μέριμνα του Δήμου Ζωγράφου, ενώ η δημοπράτηση, η επίβλεψη και όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες για την υλοποίηση του έργου θα γίνουν από τη «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.».
Στο πλαίσιο του έργου θα χωροθετηθούν και θα διαμορφωθούν νέες χρήσεις – όπως παιδική χαρά, γυμναστήριο, χώροι ανάπαυσης και κοινωνικοποίησης, πάρκο σκύλων κλπ – θα αναβαθμιστεί το υφιστάμενο υπαίθριο θέατρο, θα ενισχυθεί το υπάρχον πράσινο με δεντροφυτεύσεις, ενώ θα εγκατασταθεί νέο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, στη βάση ειδικής φωτοτεχνικής μελέτης που θα αναδεικνύει τον ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό χαρακτήρα της Βίλας Ζωγράφου και των συνοδών κτηρίων. Αξίζει να σημειωθεί, ότι επιπροσθέτως θα πραγματοποιηθούν και όλες οι απαραίτητες παρεμβάσεις, ώστε οι αναπλασθέντες χώροι να είναι απολύτως προσβάσιμοι από ΑμεΑ και άτομα με κινητική δυσκολία.
Στόχος της δράσης είναι να αξιοποιηθεί με τον βέλτιστο λειτουργικά τρόπο ένας δυσεύρετος, πολύτιμος θύλακας πρασίνου και οξυγόνου στο κέντρο του πυκνού οικιστικού ιστού του Δήμου Ζωγράφου. Η παρέμβαση θα ανταποκρίνεται στις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και πολιτιστικές ανάγκες των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής, καθώς και στην αναβάθμιση της ποιότητας στην καθημερινότητα των πολιτών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων για μια βιώσιμη αστική ανάπτυξη.
Σε δήλωσή του για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης για την ανάπλαση της Βίλας Ζωγράφου ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς ανέφερε ότι «αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στη στρατηγική μας για την προστασία και ανάδειξη των πολιτιστικών τοποσήμων της Αττικής. Με σχέδιο, συνέργειες και αποφασιστικότητα, μετατρέπουμε έναν χώρο με μακρά ιστορία σε έναν σύγχρονο, ανοικτό και λειτουργικό πυρήνα πολιτισμού, πρασίνου και αναψυχής, προσβάσιμο σε κάθε πολίτη» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην αναβάθμιση ιστορικών κτηρίων και χώρων σε όλη την Αττική, που για δεκαετίες παρέμεναν αναξιοποίητοι. Με σεβασμό στο παρελθόν τους, τους δίνουμε νέα ζωή και νέο ρόλο στη σύγχρονη καθημερινότητα, ώστε να αποτελέσουν σημεία αναφοράς για τις τοπικές κοινωνίες αλλά και εστίες πολιτισμού και κοινωνικής συνοχής. Η Περιφέρεια Αττικής στέκεται αρωγός και συμπαραστάτης σε κάθε Δήμο που διεκδικεί την αναβάθμιση των δημόσιων χώρων και την αξιοποίηση της πολιτιστικής του κληρονομιάς. Κι η άψογη συνεργασία μας με τον Δήμο Ζωγράφου αποδεικνύει στην πράξη ότι μόνο μέσα από συνέργειες μπορούμε να προχωρήσουμε σε έργα που αλλάζουν την εικόνα των γειτονιών μας. Η πολιτική μας για την Αττική είναι σαφής: κάθε εμβληματικό κτήριο, κάθε διαθέσιμος δημόσιος χώρος μπορεί να γίνει ξανά ζωντανό κύτταρο της πόλης. Να προσφέρει αξία στην καθημερινότητα, να ενισχύει την τοπική ταυτότητα και να βελτιώνει την ποιότητα ζωής. Με την ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου της Βίλας Ζωγράφου, κάνουμε πράξη την υπόσχεση που δώσαμε κατά την πρόσφατη επίσκεψή μας στον Δήμο: να προσφέρουμε στους κατοίκους ένα σημαντικό πολιτιστικό και περιβαλλοντικό απόκτημα. Η Αττική αξίζει χώρους που να εμπνέουν, να ενώνουν και να προσφέρουν. Και με έργα σαν κι αυτό, κάνουμε βήματα ώστε να τη φέρουμε πιο κοντά στο όραμά μας: μια περιφέρεια ανθρώπινη, λειτουργική και βιώσιμη, όπου το παρελθόν σέβεται το μέλλον και το μέλλον τιμά το παρελθόν».
Από πλευράς της, η Δήμαρχος Ζωγράφου Τίνα Καφατσάκη δήλωσε: «Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση, υπογράψαμε με τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά την Προγραμματική Σύμβαση για την Ανάπλαση της ιστορικής Βίλας Ζωγράφου. Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο συνολικής έκτασης 26 στρεμμάτων, που θα μεταμορφώσει την καρδιά του Δήμου μας και θα προσφέρει έναν σύγχρονο, λειτουργικό και ανοιχτό χώρο πρασίνου και πολιτισμού για όλους τους δημότες. Η ανάπλαση της Βίλας Ζωγράφου αποτελεί έργο πνοής για την πόλη μας και ένα σημαντικό βήμα για τη βιώσιμη ανάπτυξη και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων μας. Η δημιουργία ενός πάρκου υψηλού πρασίνου στην κέντρο της πυκνοδομημένης πόλης μας αποτελεί βασική υποχρέωση της διοίκησής μας απέναντι στους Ζωγραφιώτες και η υλοποίησή του θα ξεκινήσει άμεσα, με την συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής».
Στην υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης παραβρέθηκαν η Γενική Διευθύντρια της «Νέας Μητροπολιτικής Αττικής Α.Ε.» Έφη Φιλιοπούλου και η Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής Μαίρη Μίσκα
Το έργο ανάπλασης, προϋπολογισμού 9,2 εκατ. ευρώ από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής, περιλαμβάνει την αναβάθμιση έκτασης πρασίνου 26 περίπου στρεμμάτων, με την ολοκλήρωση των απαραίτητων παρεμβάσεων να προγραμματίζεται μέσα στην επόμενη τετραετία.
Η Βίλα Ζωγράφου είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά δείγματα αστικής αρχιτεκτονικής του 19ου αιώνα, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως δημόσια περιουσία από το 1974. Σήμερα φιλοξενείται σε χώρους της το Δημοτικό Ωδείο, ενώ τόσο στο εσωτερικό, όσο και στον περιβάλλοντα χώρο διοργανώνονται πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και κοινωνικές εκδηλώσεις.
Mέσα από την προγραμματική σύμβαση θα υλοποιηθεί η ήπια βιοκλιματική ανάπλαση και η αναβάθμιση του χώρου πρασίνου, με την ενοποίηση 26 στρεμμάτων κοινόχρηστων χώρων ιδιοκτησίας Δήμου Ζωγράφου και τη δημιουργία πάρκου πρασίνου και αναψυχής. Η σχετική μελέτη έχει εκπονηθεί με μέριμνα του Δήμου Ζωγράφου, ενώ η δημοπράτηση, η επίβλεψη και όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες για την υλοποίηση του έργου θα γίνουν από τη «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.».
Στο πλαίσιο του έργου θα χωροθετηθούν και θα διαμορφωθούν νέες χρήσεις – όπως παιδική χαρά, γυμναστήριο, χώροι ανάπαυσης και κοινωνικοποίησης, πάρκο σκύλων κλπ – θα αναβαθμιστεί το υφιστάμενο υπαίθριο θέατρο, θα ενισχυθεί το υπάρχον πράσινο με δεντροφυτεύσεις, ενώ θα εγκατασταθεί νέο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, στη βάση ειδικής φωτοτεχνικής μελέτης που θα αναδεικνύει τον ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό χαρακτήρα της Βίλας Ζωγράφου και των συνοδών κτηρίων. Αξίζει να σημειωθεί, ότι επιπροσθέτως θα πραγματοποιηθούν και όλες οι απαραίτητες παρεμβάσεις, ώστε οι αναπλασθέντες χώροι να είναι απολύτως προσβάσιμοι από ΑμεΑ και άτομα με κινητική δυσκολία.
Στόχος της δράσης είναι να αξιοποιηθεί με τον βέλτιστο λειτουργικά τρόπο ένας δυσεύρετος, πολύτιμος θύλακας πρασίνου και οξυγόνου στο κέντρο του πυκνού οικιστικού ιστού του Δήμου Ζωγράφου. Η παρέμβαση θα ανταποκρίνεται στις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και πολιτιστικές ανάγκες των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής, καθώς και στην αναβάθμιση της ποιότητας στην καθημερινότητα των πολιτών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων για μια βιώσιμη αστική ανάπτυξη.
Σε δήλωσή του για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης για την ανάπλαση της Βίλας Ζωγράφου ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς ανέφερε ότι «αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στη στρατηγική μας για την προστασία και ανάδειξη των πολιτιστικών τοποσήμων της Αττικής. Με σχέδιο, συνέργειες και αποφασιστικότητα, μετατρέπουμε έναν χώρο με μακρά ιστορία σε έναν σύγχρονο, ανοικτό και λειτουργικό πυρήνα πολιτισμού, πρασίνου και αναψυχής, προσβάσιμο σε κάθε πολίτη» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην αναβάθμιση ιστορικών κτηρίων και χώρων σε όλη την Αττική, που για δεκαετίες παρέμεναν αναξιοποίητοι. Με σεβασμό στο παρελθόν τους, τους δίνουμε νέα ζωή και νέο ρόλο στη σύγχρονη καθημερινότητα, ώστε να αποτελέσουν σημεία αναφοράς για τις τοπικές κοινωνίες αλλά και εστίες πολιτισμού και κοινωνικής συνοχής. Η Περιφέρεια Αττικής στέκεται αρωγός και συμπαραστάτης σε κάθε Δήμο που διεκδικεί την αναβάθμιση των δημόσιων χώρων και την αξιοποίηση της πολιτιστικής του κληρονομιάς. Κι η άψογη συνεργασία μας με τον Δήμο Ζωγράφου αποδεικνύει στην πράξη ότι μόνο μέσα από συνέργειες μπορούμε να προχωρήσουμε σε έργα που αλλάζουν την εικόνα των γειτονιών μας. Η πολιτική μας για την Αττική είναι σαφής: κάθε εμβληματικό κτήριο, κάθε διαθέσιμος δημόσιος χώρος μπορεί να γίνει ξανά ζωντανό κύτταρο της πόλης. Να προσφέρει αξία στην καθημερινότητα, να ενισχύει την τοπική ταυτότητα και να βελτιώνει την ποιότητα ζωής. Με την ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου της Βίλας Ζωγράφου, κάνουμε πράξη την υπόσχεση που δώσαμε κατά την πρόσφατη επίσκεψή μας στον Δήμο: να προσφέρουμε στους κατοίκους ένα σημαντικό πολιτιστικό και περιβαλλοντικό απόκτημα. Η Αττική αξίζει χώρους που να εμπνέουν, να ενώνουν και να προσφέρουν. Και με έργα σαν κι αυτό, κάνουμε βήματα ώστε να τη φέρουμε πιο κοντά στο όραμά μας: μια περιφέρεια ανθρώπινη, λειτουργική και βιώσιμη, όπου το παρελθόν σέβεται το μέλλον και το μέλλον τιμά το παρελθόν».
Από πλευράς της, η Δήμαρχος Ζωγράφου Τίνα Καφατσάκη δήλωσε: «Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση, υπογράψαμε με τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά την Προγραμματική Σύμβαση για την Ανάπλαση της ιστορικής Βίλας Ζωγράφου. Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο συνολικής έκτασης 26 στρεμμάτων, που θα μεταμορφώσει την καρδιά του Δήμου μας και θα προσφέρει έναν σύγχρονο, λειτουργικό και ανοιχτό χώρο πρασίνου και πολιτισμού για όλους τους δημότες. Η ανάπλαση της Βίλας Ζωγράφου αποτελεί έργο πνοής για την πόλη μας και ένα σημαντικό βήμα για τη βιώσιμη ανάπτυξη και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων μας. Η δημιουργία ενός πάρκου υψηλού πρασίνου στην κέντρο της πυκνοδομημένης πόλης μας αποτελεί βασική υποχρέωση της διοίκησής μας απέναντι στους Ζωγραφιώτες και η υλοποίησή του θα ξεκινήσει άμεσα, με την συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής».
Στην υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης παραβρέθηκαν η Γενική Διευθύντρια της «Νέας Μητροπολιτικής Αττικής Α.Ε.» Έφη Φιλιοπούλου και η Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής Μαίρη Μίσκα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα