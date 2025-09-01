Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Φωτιά στο Σκάλωμα Αγρινίου - Στη μάχη και δύο αεροσκάφη
Φωτιά στο Σκάλωμα Αγρινίου - Στη μάχη και δύο αεροσκάφη
Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική στην περιοχή Σκάλωμα Αγρινίου έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση.
Επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή από μηχάνημα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
Επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή από μηχάνημα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σκάλωμα Αγρινίου. Κινητοποιήθηκαν 14 #πυροσβέστες με 6 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από μηχάνημα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 1, 2025
Ειδήσεις σήμερα:
Η επιχείρηση που αποκάλυψε τη μαφία στην Κρήτη: Οι δύο μυστικοί αστυνομικοί σε κατάστημα εστίασης, η εισαγγελέας και οι κρυφές ενημερώσεις
Η απάντηση του Πολωνού CEO που έκλεψε υπογεγραμμένο καπέλο μέσα από τα χέρια παιδιού - «Έτσι είναι η ζωή, ας ήσασταν πιο γρήγοροι»
Τα γεγονότα από το 1947 ως τις τελευταίες μάχες του Εμφυλίου
Η επιχείρηση που αποκάλυψε τη μαφία στην Κρήτη: Οι δύο μυστικοί αστυνομικοί σε κατάστημα εστίασης, η εισαγγελέας και οι κρυφές ενημερώσεις
Η απάντηση του Πολωνού CEO που έκλεψε υπογεγραμμένο καπέλο μέσα από τα χέρια παιδιού - «Έτσι είναι η ζωή, ας ήσασταν πιο γρήγοροι»
Τα γεγονότα από το 1947 ως τις τελευταίες μάχες του Εμφυλίου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα