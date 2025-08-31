Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Έσπασαν οι κάβοι και συγκρούστηκαν πλοία στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, δείτε βίντεο
Με εντολή του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας, και τα δύο πλοία δεν έλαβαν άδεια απόπλου μέχρι να προσκομιστούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας
Ένα συμβάν καταγράφηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο λιμάνι εσωτερικού της Ηγουμενίτσας, όταν σε επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο έσπασαν δύο κάβοι από την αριστερή πλευρά, με συνέπεια η πρύμνη του να μετακινηθεί και να συγκρουστεί με το πίσω μέρος άλλου επιβατηγού-οχηματαγωγού που βρισκόταν επίσης δεμένο.
Άμεσα στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του Λιμενικού, το οποίο διαπίστωσε ότι προκλήθηκαν περιορισμένες υλικές ζημιές και στα δύο πλοία. Με εντολή του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας, και τα δύο πλοία δεν έλαβαν άδεια απόπλου μέχρι να προσκομιστούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας από τους αρμόδιους νηογνώμονες.
Όπως αναφέρουν οι αρχές, δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί ούτε εντοπίστηκαν ίχνη θαλάσσιας ρύπανσης.
