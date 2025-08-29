Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης
Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στον Άγιο Κοσμά Γρεβενών - 112 για ετοιμότητα
Κινητοποιήθηκαν 54 πυροσβέστες με 17 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ και 5 εναέρια μέσα
Συνεχίζεται η μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς σε αγροτοδασική έκταση ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (29/8) στην περιοχή Άγιος Κοσμάς Γρεβενών.
Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν ενισχυθεί και επί του παρόντος επιχειρούν 54 πυροσβέστες με 17 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ, 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.
Μάλιστα, λίγο μετά τις 18.30 εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Άνω Εκκλησία της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών να είναι σε ετοιμότητα.
