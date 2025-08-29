Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στον Άγιο Κοσμά Γρεβενών - 112 για ετοιμότητα
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά φωτιά τώρα Γρεβενά

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στον Άγιο Κοσμά Γρεβενών - 112 για ετοιμότητα

Κινητοποιήθηκαν 54 πυροσβέστες με 17 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ και 5 εναέρια μέσα

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στον Άγιο Κοσμά Γρεβενών - 112 για ετοιμότητα
UPD: 1 ΣΧΟΛΙΟ
Συνεχίζεται η μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς σε αγροτοδασική έκταση ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (29/8) στην περιοχή Άγιος Κοσμάς Γρεβενών.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν ενισχυθεί και επί του παρόντος επιχειρούν 54 πυροσβέστες με 17 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ, 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Μάλιστα, λίγο μετά τις 18.30 εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή  Άνω Εκκλησία της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών να είναι σε ετοιμότητα.


Ειδήσεις σήμερα:

«Ζούμε έναν εφιάλτη, γλιτώσαμε τα χειρότερα» λέει η μητέρα της 26χρονης που τραυματίστηκε στο τροχαίο με την Porsche

Τρία υπουργεία κατά Δήμου Αθηναίων για τη Βασιλίσσης Όλγας - «Οι αποφάσεις του δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα», λένε

Κινηματογραφική σύλληψη συνεργού του «Έντικ» στον Ασπρόπυργο - Δείτε βίντεο
UPD: 1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Για σχολικά... Don’t Worry, Go Public!

Για σχολικά... Don’t Worry, Go Public!

Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης