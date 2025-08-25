Άνοιξε και πάλι για το κοινό το Άλσος Χωροφυλακής
Άνοιξε και πάλι για το κοινό το Άλσος Χωροφυλακής
Το Άλσος Χωροφυλακής παρέμεινε κλειστό λόγω του παράνομου χώρου ταφής ζώων συντροφιάς που εντοπίστηκε
Ανοικτό για το κοινό είναι και πάλι το Άλσος της Χωροφυλακής, καθώς ολοκληρώθηκαν οι έρευνες για τον παράνομο χώρο ταφής ζώων συντροφιάς που βρέθηκε εκεί.
Το άλσος παρέμεινε κλειστό το τελευταίο τριήμερο, μετά από απόφαση του δήμου Αθηναίων. Μετά την ολοκλήρωση των ερευνών από την Εισαγγελία και την Ελληνική Αστυνομία, το 'Άλσος είναι άνοιξε και πάλι για τους πολίτες. Στο σημείο πραγματοποιήθηκε και απολύμανση από τα συνεργεία του δήμου.
«Ο δήμος Αθηναίων συνεχίζει να βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές, με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας, της νομιμότητας και της προστασίας του δημόσιου χώρου», αναφέρει μεταξύ άλλων η σχετική ανακοίνωση.
