Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ένας άνδρας για τη φωτιά στον Χορτιάτη - Του επιβλήθηκε πρόστιμο 4.331 ευρώ
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ένας άνδρας για τη φωτιά στον Χορτιάτη - Του επιβλήθηκε πρόστιμο 4.331 ευρώ
Η φωτιά εκδηλώθηκε από μελίσσια μελισσοκόμου και εξουδετερώθηκε χάρη στην έγκαιρη ενημέρωση από drone
Στη σύλληψη ενός άνδρα για τη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα από μελίσσια μελισσοκόμου στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης προχώρησαν το απόγευμα του Σαββάτου (23/8) ανακριτικοί υπάλληλοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ του επιβλήθηκε πρόστιμο 4.331 ευρώ.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής που κατάφεραν να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο πριν πάρει μεγάλες διαστάσεις.
Την αιτία της φωτιάς ανέφερε σε ανάρτησή του στα social media ο δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, συμπληρώνοντας πως «εξουδετερώθηκε χάρη στην έγκαιρη ενημέρωση από drone και την άμεση κινητοποίηση Πυροσβεστικής, Πολιτικής Προστασίας και εθελοντών του δήμου» και ευχαριστώντας όλους όσοι βοήθησαν στην κατάσβεσή της.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής που κατάφεραν να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο πριν πάρει μεγάλες διαστάσεις.
Την αιτία της φωτιάς ανέφερε σε ανάρτησή του στα social media ο δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, συμπληρώνοντας πως «εξουδετερώθηκε χάρη στην έγκαιρη ενημέρωση από drone και την άμεση κινητοποίηση Πυροσβεστικής, Πολιτικής Προστασίας και εθελοντών του δήμου» και ευχαριστώντας όλους όσοι βοήθησαν στην κατάσβεσή της.
Ειδήσεις σήμερα:
Τροχαίο με θύμα 32χρονη στην Αταλάντη: «Ερχόταν να μας κάνει έκπληξη που ήμασταν με το παιδί» λέει ο σύζυγός της
Θλίψη στην κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου - Οι παρουσίες και ο επικήδειος Μητσοτάκη: «Ψηλέ, θα μας λείψεις...»
Εισαγγελέας για τον δήμαρχο Πάτμου μετά την άθλια εικόνα με τα λύματα μέσα στον Αύγουστο - Σπεύδει τώρα η ΕΥΔΑΠ
Τροχαίο με θύμα 32χρονη στην Αταλάντη: «Ερχόταν να μας κάνει έκπληξη που ήμασταν με το παιδί» λέει ο σύζυγός της
Θλίψη στην κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου - Οι παρουσίες και ο επικήδειος Μητσοτάκη: «Ψηλέ, θα μας λείψεις...»
Εισαγγελέας για τον δήμαρχο Πάτμου μετά την άθλια εικόνα με τα λύματα μέσα στον Αύγουστο - Σπεύδει τώρα η ΕΥΔΑΠ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα