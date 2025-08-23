Καβάλα: Τραυματίστηκε 9χρονος σε θαλάσσιο πάρκο
ΕΛΛΑΔΑ
Καβάλα Νέα Πέραμος Λιμενικό

Καβάλα: Τραυματίστηκε 9χρονος σε θαλάσσιο πάρκο

Ο 9χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας για την παροχή των πρώτων βοηθειών από όπου και εξήλθε

Καβάλα: Τραυματίστηκε 9χρονος σε θαλάσσιο πάρκο
Ένα 9χρονο αγοράκι τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια παιχνιδιού σε θαλάσσιο πάρκο στην παραλία Νέας Περάμου στην Καβάλα.

Η τοπική Λιμενική Αρχή ενημερώθηκε χθες το απόγευμα πως ο ανήλικος έπεσε από τη φουσκωτή τσουλήθρα με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του.

Ο 9χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας για την παροχή των πρώτων βοηθειών από όπου και εξήλθε.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη η 32χρονη ημεδαπή ιδιοκτήτρια της επιχείρησης θαλασσίων μέσων αναψυχής, για σωματικές βλάβες από αμέλεια.


Ειδήσεις σήμερα:

Μειωθήκαμε κατά 500.000 άτομα, καταρρέουν οι γεννήσεις - Πότε ξεκίνησε η μείωση του πληθυσμού στην Ελλάδα

Στη φυλακή θα παραμείνουν τα αδέρφια Μενέντεζ που καταδικάστηκαν για τον φόνο των γονιών τους το 1989

Σήμερα η κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου, στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας

Thema Insights

Plastic Free Greece: Πάρος

360 κιλά απορριμμάτων, με επικρατέστερα τα πλαστικά, συγκέντρωσε η δράση καθαρισμού του φετινού προγράμματος, από συντονισμένες προσπάθειες που πραγματοποιήθηκαν σε δύο δαντελωτές αμμουδιές και δύο βυθούς του κοσμοπολίτικου νησιού.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης