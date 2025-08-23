bwin και Stats Permorm ένωσαν τις δυνάμεις τους και το bwin Player Pro powered by Opta εκτοξεύει την εμπειρία του στοιχήματος
Καβάλα: Τραυματίστηκε 9χρονος σε θαλάσσιο πάρκο
Καβάλα: Τραυματίστηκε 9χρονος σε θαλάσσιο πάρκο
Ο 9χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας για την παροχή των πρώτων βοηθειών από όπου και εξήλθε
Ένα 9χρονο αγοράκι τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια παιχνιδιού σε θαλάσσιο πάρκο στην παραλία Νέας Περάμου στην Καβάλα.
Η τοπική Λιμενική Αρχή ενημερώθηκε χθες το απόγευμα πως ο ανήλικος έπεσε από τη φουσκωτή τσουλήθρα με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του.
Ο 9χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας για την παροχή των πρώτων βοηθειών από όπου και εξήλθε.
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη η 32χρονη ημεδαπή ιδιοκτήτρια της επιχείρησης θαλασσίων μέσων αναψυχής, για σωματικές βλάβες από αμέλεια.
Ειδήσεις σήμερα:
Μειωθήκαμε κατά 500.000 άτομα, καταρρέουν οι γεννήσεις - Πότε ξεκίνησε η μείωση του πληθυσμού στην Ελλάδα
Στη φυλακή θα παραμείνουν τα αδέρφια Μενέντεζ που καταδικάστηκαν για τον φόνο των γονιών τους το 1989
Σήμερα η κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου, στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας
Η τοπική Λιμενική Αρχή ενημερώθηκε χθες το απόγευμα πως ο ανήλικος έπεσε από τη φουσκωτή τσουλήθρα με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του.
Ο 9χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας για την παροχή των πρώτων βοηθειών από όπου και εξήλθε.
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη η 32χρονη ημεδαπή ιδιοκτήτρια της επιχείρησης θαλασσίων μέσων αναψυχής, για σωματικές βλάβες από αμέλεια.
Ειδήσεις σήμερα:
Μειωθήκαμε κατά 500.000 άτομα, καταρρέουν οι γεννήσεις - Πότε ξεκίνησε η μείωση του πληθυσμού στην Ελλάδα
Στη φυλακή θα παραμείνουν τα αδέρφια Μενέντεζ που καταδικάστηκαν για τον φόνο των γονιών τους το 1989
Σήμερα η κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου, στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα