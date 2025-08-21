Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Τροχαίο στη Σύρο, αεροδιακομιδή στην Αθήνα για σοβαρά τραυματισμένη γυναίκα
Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά η συνεπιβάτιδα της μοτοσικλέτας
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στη Σύρο, στον δρόμο από Κίνι προς Δελφίνι.
Σύμφωνα με το cyclades24.gr, ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά η συνεπιβάτιδα της μοτοσικλέτας.
Η γυναίκα μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της κρίθηκε αναγκαία η άμεση αεροδιακομιδή της σε νοσοκομείο της Νίκαιας, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.
Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του ατυχήματος.
