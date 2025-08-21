Τροχαίο στη Σύρο, αεροδιακομιδή στην Αθήνα για σοβαρά τραυματισμένη γυναίκα
Τροχαίο Σύρος Τραυματίας

Τροχαίο στη Σύρο, αεροδιακομιδή στην Αθήνα για σοβαρά τραυματισμένη γυναίκα

Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά η συνεπιβάτιδα της μοτοσικλέτας

Τροχαίο στη Σύρο, αεροδιακομιδή στην Αθήνα για σοβαρά τραυματισμένη γυναίκα
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στη Σύρο, στον δρόμο από Κίνι προς Δελφίνι.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά η συνεπιβάτιδα της μοτοσικλέτας.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της κρίθηκε αναγκαία η άμεση αεροδιακομιδή της σε νοσοκομείο της Νίκαιας, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. 

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του ατυχήματος.

