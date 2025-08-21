Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Μαούνη Ευβοίας - Δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Εύβοια

Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Μαούνη Ευβοίας - Δείτε βίντεο

Κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο

Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Μαούνη Ευβοίας - Δείτε βίντεο
Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 14:00 σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μαούνης Ευβοίας.

Στην περιοχή κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων από 4η και 20η ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδράμαν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Δείτε βίντεο:

Φωτιά στην Εύβοια





Πηγή φωτογραφιών και βίντεο: Πυρκαγιά Ενημέρωση/facebook, evima.gr

