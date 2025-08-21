Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Μαούνη Ευβοίας - Δείτε βίντεο
Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Μαούνη Ευβοίας - Δείτε βίντεο
Κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο
Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 14:00 σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μαούνης Ευβοίας.
Στην περιοχή κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων από 4η και 20η ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδράμαν και υδροφόρες ΟΤΑ.
Δείτε βίντεο:
Πηγή φωτογραφιών και βίντεο: Πυρκαγιά Ενημέρωση/facebook, evima.gr
Στην περιοχή κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων από 4η και 20η ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδράμαν και υδροφόρες ΟΤΑ.
Δείτε βίντεο:
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μαούνης Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων από 4η και 20η ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 5 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 21, 2025
Πηγή φωτογραφιών και βίντεο: Πυρκαγιά Ενημέρωση/facebook, evima.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Αργεντινή: Αδιανόητες σκηνές σε εξέδρες γηπέδου - Έγδυναν Χιλιανούς οπαδούς και τους χτυπούσαν, δείτε βίντεο
Εξώδικα σε δύο «sites» απέστειλε η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη για fake news περί αγοράς ακινήτου στο Ελληνικό
Λαμίν Γιαμάλ: Η 24χρονη Αργεντινή ράπερ Νίκι Νικόλ φέρεται να είναι η νέα του σύντροφος - Τους «έπιασαν» σε ρομαντική εξόρμηση στο Μονακό
Αργεντινή: Αδιανόητες σκηνές σε εξέδρες γηπέδου - Έγδυναν Χιλιανούς οπαδούς και τους χτυπούσαν, δείτε βίντεο
Εξώδικα σε δύο «sites» απέστειλε η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη για fake news περί αγοράς ακινήτου στο Ελληνικό
Λαμίν Γιαμάλ: Η 24χρονη Αργεντινή ράπερ Νίκι Νικόλ φέρεται να είναι η νέα του σύντροφος - Τους «έπιασαν» σε ρομαντική εξόρμηση στο Μονακό
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα