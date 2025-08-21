Χάος με τα αντιραντάρ στην Ελλάδα – Μεγάλα τα πρόστιμα
Η μεγάλη αύξηση των προστίμων που επέβαλε ο νέος Κ.Ο.Κ. απογείωσε τις πωλήσεις των αντιραντάρ στην Ελλάδα. Βροχή τα πρόστιμα…

Η ελληνική αγορά έχει γεμίσει από αντιραντάρ που πωλούνται εύκολα μέσω διαδικτύου, υποσχόμενα στους οδηγούς ότι θα τους γλιτώσουν από τις κάμερες και τα ραντάρ της Τροχαίας. Η πραγματικότητα όμως είναι πολύ διαφορετική. Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) είναι σαφής: η χρήση τέτοιων συσκευών απαγορεύεται και οι κυρώσεις είναι βαριές, φτάνοντας σε υψηλά πρόστιμα και αφαίρεση διπλώματος.

Τι είναι τα αντιραντάρ
Οι κλασικοί ανιχνευτές ραντάρ είναι μικρές συσκευές που ανιχνεύουν τις εκπομπές των αστυνομικών ραντάρ και ειδοποιούν τον οδηγό. Σε πιο εξελιγμένη μορφή εμφανίζονται οι λεγόμενοι laser jammers, που όχι μόνο ανιχνεύουν αλλά παρεμποδίζουν τα LIDAR πιστόλια της αστυνομίας, στέλνοντας πίσω σήμα που μπλοκάρει την καταγραφή της ταχύτητας. Πρόκειται για την πιο «επικίνδυνη» κατηγορία, αφού θεωρείται άμεση παρεμπόδιση αστυνομικού ελέγχου...


