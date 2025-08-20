Πένθος στο Αγρίνιο για τον 50χρονο που καταπλακώθηκε από μηχάνημα - Οδύνη στην κηδεία του
ΕΛΛΑΔΑ
Αγρίνιο Δυστύχημα Νεκρός

Πένθος στο Αγρίνιο για τον 50χρονο που καταπλακώθηκε από μηχάνημα - Οδύνη στην κηδεία του

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε σήμερα το πρωί στον Ι.Ν. Αγίας Αικατερίνης στα Τριαντέικα

Πένθος στο Αγρίνιο για τον 50χρονο που καταπλακώθηκε από μηχάνημα - Οδύνη στην κηδεία του
3 ΣΧΟΛΙΑ
Βαρύ είναι το πένθος στα Τριαντέικα Αγρινίου για τον τραγικό θάνατο του 50χρονου Στέφανου Μήτσου.

Έχασε τη ζωή του στο έργο της αντλησιοταμίευσης στην Αλευράδα Βάλτου το βράδυ της Δευτέρας 18 Αυγούστου. Το δυστύχημα έγινε περί τις 10 το βράδυ όταν εκτελούσε καθήκοντα στη δεύτερη βάρδια, χειριζόμενος οδοστρωτήρα κοντά στο υπό κατασκευή φράγμα.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το βαρύ μηχάνημα ανατράπηκε και τον καταπλάκωσε, εγκλωβίζοντάς τον. Επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό του 12 πυροσβέστες με πέντε οχήματα. Για το περιστατικό έχει σχηματιστεί δικογραφία από την Αστυνομία με την προανάκριση να είναι σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με το tempo24.news, ο Στέφανος Μήτσου ήταν παντρεμένος και διέμενε στα Τριαντέικα. Συγγενείς και φίλοι έχουν μόνο τα καλύτερα να πουν για τον έμπειρο χειριστή μηχανημάτων.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε σήμερα Τετάρτη 20 Αυγούστου και ώρα 10:00 στον Ι.Ν. Αγίας Αικατερίνης στα Τριαντέικα.

Ειδήσεις σήμερα:

Μεγάλη κατολίσθηση στο Ημεροβίγλι της Σαντορίνης - Τι λένε οι ειδικοί, δείτε βίντεο

Εκτελέστηκε με ένεση 67χρονος θανατοποινίτης στη Φλόριντα - Ήταν η 29η εκτέλεση της χρονιάς στις ΗΠΑ

Ο Αργύρης Πανταζάρας φωτογράφισε γυμνή τη σύζυγό του, Σίσσυ Τουμάση, στην παραλία
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το φυσικό αέριο κίνησης εξελίσσεται και οδηγεί το μέλλον

Παρά τις σύγχρονες τάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι οποίες έχουν στρέψει την προσοχή στα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα, το φυσικό αέριο κίνησης (CNG) διατηρεί σταθερά και ακλόνητα τη θέση του ως μια από τις πιο οικονομικές, ασφαλείς και περιβαλλοντικά φιλικές επιλογές, ιδίως για χιλιάδες επαγγελματίες οδηγούς στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης