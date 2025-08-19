Εργατικό ατύχημα στο εργοτάξιο της Αλευράδας Bάλτου - Νεκρός 50χρονος χειριστής μηχανήματος από το Αγρίνιο
ΕΛΛΑΔΑ
Αμφιλοχία Αιτωλοακαρνανία Αγρίνιο Εργατικό ατύχημα

Εργατικό ατύχημα στο εργοτάξιο της Αλευράδας Bάλτου - Νεκρός 50χρονος χειριστής μηχανήματος από το Αγρίνιο

Ο άτυχος εργαζόμενος εκτελούσε καθήκοντα στη δεύτερη βάρδια, χειριζόμενος οδοστρωτήρα κοντά στο υπό κατασκευή φράγμα

Εργατικό ατύχημα στο εργοτάξιο της Αλευράδας Bάλτου - Νεκρός 50χρονος χειριστής μηχανήματος από το Αγρίνιο
Βαριά σκιά έπεσε το βράδυ της Δευτέρας 18 Αυγούστου στο έργο της αντλησιοταμίευσης στην Αλευράδα Βάλτου καθώς ένας χειριστής μηχανήματος έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας. Ο άτυχος 50χρονος άνδρας ήταν κάτοικος χωριού της περιοχής του Αγρινίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του e-maistros.gr ,ο άτυχος χειριστής εκτελούσε καθήκοντα στη δεύτερη βάρδια, χειριζόμενος οδοστρωτήρα κοντά στο υπό κατασκευή φράγμα. Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το βαρύ μηχάνημα ανατράπηκε και τον καταπλάκωσε, εγκλωβίζοντάς τον.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αμφιλοχίας με ειδικό εξοπλισμό για τον απεγκλωβισμό.

Το εργατικό δυστύχημα έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία αλλά και μεταξύ των συναδέλφων του, που μιλούν για έναν έμπειρο και εργατικό άνθρωπο. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται, ενώ δεν αποκλείεται να διαταχθεί περαιτέρω έρευνα για τα μέτρα ασφαλείας στο εργοτάξιο.

Ειδήσεις σήμερα:

Κέρδη και παγίδες μετά τις συναντήσεις στον Λευκό Οίκο για την Ουκρανία - Σε τι συμφώνησαν Τραμπ και Ευρωπαίοι

Σε σπείρα που έκλεβε επιβάτες σε ΜΜΜ ο 47χρονος που δολοφονήθηκε στον Άγιο Παντελεήμονα - Το ποινικό παρελθόν του αδελφού του στην Αλβανία

Έρχονται τα πρώτα «ραβασάκια» με πρόστιμα-φωτιά για 350.000 οδηγούς για ανασφάλιστα ΙΧ, χωρίς ΚΤΕΟ και απλήρωτα τέλη

Thema Insights

Το φυσικό αέριο κίνησης εξελίσσεται και οδηγεί το μέλλον

Παρά τις σύγχρονες τάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι οποίες έχουν στρέψει την προσοχή στα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα, το φυσικό αέριο κίνησης (CNG) διατηρεί σταθερά και ακλόνητα τη θέση του ως μια από τις πιο οικονομικές, ασφαλείς και περιβαλλοντικά φιλικές επιλογές, ιδίως για χιλιάδες επαγγελματίες οδηγούς στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης