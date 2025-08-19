Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Εργατικό ατύχημα στο εργοτάξιο της Αλευράδας Bάλτου - Νεκρός 50χρονος χειριστής μηχανήματος από το Αγρίνιο
Εργατικό ατύχημα στο εργοτάξιο της Αλευράδας Bάλτου - Νεκρός 50χρονος χειριστής μηχανήματος από το Αγρίνιο
Ο άτυχος εργαζόμενος εκτελούσε καθήκοντα στη δεύτερη βάρδια, χειριζόμενος οδοστρωτήρα κοντά στο υπό κατασκευή φράγμα
Βαριά σκιά έπεσε το βράδυ της Δευτέρας 18 Αυγούστου στο έργο της αντλησιοταμίευσης στην Αλευράδα Βάλτου καθώς ένας χειριστής μηχανήματος έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας. Ο άτυχος 50χρονος άνδρας ήταν κάτοικος χωριού της περιοχής του Αγρινίου.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του e-maistros.gr ,ο άτυχος χειριστής εκτελούσε καθήκοντα στη δεύτερη βάρδια, χειριζόμενος οδοστρωτήρα κοντά στο υπό κατασκευή φράγμα. Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το βαρύ μηχάνημα ανατράπηκε και τον καταπλάκωσε, εγκλωβίζοντάς τον.
Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αμφιλοχίας με ειδικό εξοπλισμό για τον απεγκλωβισμό.
Το εργατικό δυστύχημα έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία αλλά και μεταξύ των συναδέλφων του, που μιλούν για έναν έμπειρο και εργατικό άνθρωπο. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται, ενώ δεν αποκλείεται να διαταχθεί περαιτέρω έρευνα για τα μέτρα ασφαλείας στο εργοτάξιο.
Ειδήσεις σήμερα:
Κέρδη και παγίδες μετά τις συναντήσεις στον Λευκό Οίκο για την Ουκρανία - Σε τι συμφώνησαν Τραμπ και Ευρωπαίοι
Σε σπείρα που έκλεβε επιβάτες σε ΜΜΜ ο 47χρονος που δολοφονήθηκε στον Άγιο Παντελεήμονα - Το ποινικό παρελθόν του αδελφού του στην Αλβανία
Έρχονται τα πρώτα «ραβασάκια» με πρόστιμα-φωτιά για 350.000 οδηγούς για ανασφάλιστα ΙΧ, χωρίς ΚΤΕΟ και απλήρωτα τέλη
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του e-maistros.gr ,ο άτυχος χειριστής εκτελούσε καθήκοντα στη δεύτερη βάρδια, χειριζόμενος οδοστρωτήρα κοντά στο υπό κατασκευή φράγμα. Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το βαρύ μηχάνημα ανατράπηκε και τον καταπλάκωσε, εγκλωβίζοντάς τον.
Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αμφιλοχίας με ειδικό εξοπλισμό για τον απεγκλωβισμό.
Το εργατικό δυστύχημα έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία αλλά και μεταξύ των συναδέλφων του, που μιλούν για έναν έμπειρο και εργατικό άνθρωπο. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται, ενώ δεν αποκλείεται να διαταχθεί περαιτέρω έρευνα για τα μέτρα ασφαλείας στο εργοτάξιο.
Ειδήσεις σήμερα:
Κέρδη και παγίδες μετά τις συναντήσεις στον Λευκό Οίκο για την Ουκρανία - Σε τι συμφώνησαν Τραμπ και Ευρωπαίοι
Σε σπείρα που έκλεβε επιβάτες σε ΜΜΜ ο 47χρονος που δολοφονήθηκε στον Άγιο Παντελεήμονα - Το ποινικό παρελθόν του αδελφού του στην Αλβανία
Έρχονται τα πρώτα «ραβασάκια» με πρόστιμα-φωτιά για 350.000 οδηγούς για ανασφάλιστα ΙΧ, χωρίς ΚΤΕΟ και απλήρωτα τέλη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα