Νεκρός 74χρονος στην πλαζ Πάτρας - Ήταν πρώην πρωταθλητής στίβου
ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα Πλαζ Νεκρός Θάνατος

Νεκρός 74χρονος στην πλαζ Πάτρας - Ήταν πρώην πρωταθλητής στίβου

Ήταν ένας από τους κορυφαίους αθλητές στίβου που ανέδειξε η Αχαΐα

Νεκρός 74χρονος στην πλαζ Πάτρας - Ήταν πρώην πρωταθλητής στίβου
Τραγωδία στην Πάτρα με έναν 74χρονο να εντοπίζεται νεκρός στην πλαζ το πρωί της Τρίτης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει περισσότερες λεπτομέρειες για τον θάνατο του άτυχου άνδρα, ο οποίος σύμφωνα με το tempo24.news είναι ο Γιώργος Αποστολόπουλος, ένας από τους κορυφαίους αθλητές στίβου που ανέδειξε η Αχαΐα, ο οποίος πριν το μοιραίο είχε πάει για τρέξιμο.

Ο άτυχος 74χρονος, μεσουράνησε τη δεκαετία του 60-70, αναδειχθείς δις πανελληνιονίκης με την Ολυμπιάδα, το 1971, στο πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου των ανδρών, όπου ήταν 3ος τόσο στα 800μ. όσο και στα 1.500. Τα ρεκόρ του είναι 1.52 και 3.47 αντίστοιχα.

Μετά το τέλος της καριέρας του διετέλεσε προπονητής στην Ολυμπιάδα και ακολούθως μέλος της Τ.Ε. (νυν ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου) αλλά και ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Κριτών.

Ειδήσεις σήμερα:

Μεγάλη κατολίσθηση στο Ημεροβίγλι της Σαντορίνης - Τι λένε οι ειδικοί, δείτε βίντεο

Βίντεο: Δείτε πώς έγινε το δυστύχημα με το ασθενοφόρο στο Γουδί - Το εμβόλισε βαν που παραβίασε STOP

Διακοπές στον κόλπο του Ναυαρίνου για τον σεΐχη Μανσούρ μπιν Ζάγεντ αλ Ναχιάν και την οικογένειά του - Δείτε φωτογραφίες

Thema Insights

Το φυσικό αέριο κίνησης εξελίσσεται και οδηγεί το μέλλον

Παρά τις σύγχρονες τάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι οποίες έχουν στρέψει την προσοχή στα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα, το φυσικό αέριο κίνησης (CNG) διατηρεί σταθερά και ακλόνητα τη θέση του ως μια από τις πιο οικονομικές, ασφαλείς και περιβαλλοντικά φιλικές επιλογές, ιδίως για χιλιάδες επαγγελματίες οδηγούς στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης