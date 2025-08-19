Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Νεκρός 74χρονος στην πλαζ Πάτρας - Ήταν πρώην πρωταθλητής στίβου
Ήταν ένας από τους κορυφαίους αθλητές στίβου που ανέδειξε η Αχαΐα
Τραγωδία στην Πάτρα με έναν 74χρονο να εντοπίζεται νεκρός στην πλαζ το πρωί της Τρίτης.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει περισσότερες λεπτομέρειες για τον θάνατο του άτυχου άνδρα, ο οποίος σύμφωνα με το tempo24.news είναι ο Γιώργος Αποστολόπουλος, ένας από τους κορυφαίους αθλητές στίβου που ανέδειξε η Αχαΐα, ο οποίος πριν το μοιραίο είχε πάει για τρέξιμο.
Ο άτυχος 74χρονος, μεσουράνησε τη δεκαετία του 60-70, αναδειχθείς δις πανελληνιονίκης με την Ολυμπιάδα, το 1971, στο πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου των ανδρών, όπου ήταν 3ος τόσο στα 800μ. όσο και στα 1.500. Τα ρεκόρ του είναι 1.52 και 3.47 αντίστοιχα.
Μετά το τέλος της καριέρας του διετέλεσε προπονητής στην Ολυμπιάδα και ακολούθως μέλος της Τ.Ε. (νυν ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου) αλλά και ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Κριτών.
