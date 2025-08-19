Λάρισα: Σε διάσπαρτες εστίες καίει η φωτιά στο Αμύγδαλο Τυρνάβου - Συνεχίζεται η επιχείρηση της Πυροσβεστικής
ΕΛΛΑΔΑ
Τύρναβος Λάρισα Φωτιά

Λάρισα: Σε διάσπαρτες εστίες καίει η φωτιά στο Αμύγδαλο Τυρνάβου - Συνεχίζεται η επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Εχουν ξεκινήσει οι ρίψεις από τα εναέρια μέσα το πρωί της Τρίτης

Λάρισα: Σε διάσπαρτες εστίες καίει η φωτιά στο Αμύγδαλο Τυρνάβου - Συνεχίζεται η επιχείρηση της Πυροσβεστικής
Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε δασική έκταση στη θέση Αμύγδαλο του Δήμου Τυρνάβου Λάρισας, ωστόσο πλέον παρουσιάζει καλύτερη εικόνα. 

Οι φλόγες καίνε σε δασική έκταση της περιοχής.

Η πυροσβεστική επιχείρησε μέσα στο βράδυ κυρίως με πεζοπόρα τμήματα, καθώς τα οχήματα λόγω του δύσβατου του εδάφους δεν μπορούσαν να πλησιάσουν.

Πληροφορίες αναφέρουν πως από την φωτιά δεν κινδύνευσαν ποιμνιοστάσια.

Όσον αφορά στα εναέρια μέσα, αυτά έχουν ήδη σηκωθεί και έχουν κάνει τις πρώτες ρίψεις σήμερα το πρωί. Η φωτιά καίει πλέον σε διάσπαρτες εστίες εντός των ορίων της περιφερειακής ενότητας Λάρισας.

Μεγάλη φωτιά σε εξέλιξη σε δύσβατο σημείο στο Δαμάσι – Αποχώρησαν τα εναέρια μέσα

Φωτιά έξω από τον Τύρναβο (2)
Κλείσιμο


Ειδήσεις σήμερα:

Τραμπ μετά τις συναντήσεις στον Λευκό Οίκο: Κανονίζουμε συνάντηση Ζελένσκι με Πούτιν, μετά θα ακολουθήσει τριμερής - Τα βασικά συμπεράσματα

Έρχονται τα πρώτα «ραβασάκια» με πρόστιμα-φωτιά για 350.000 οδηγούς για ανασφάλιστα ΙΧ, χωρίς ΚΤΕΟ και απλήρωτα τέλη

Αστυνομικός στις ΗΠΑ απολύθηκε γιατί συμμετείχε σε βίντεο μοντέλου του OnlyFans: Της άγγιξε το στήθος σε δήθεν έλεγχο

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το φυσικό αέριο κίνησης εξελίσσεται και οδηγεί το μέλλον

Παρά τις σύγχρονες τάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι οποίες έχουν στρέψει την προσοχή στα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα, το φυσικό αέριο κίνησης (CNG) διατηρεί σταθερά και ακλόνητα τη θέση του ως μια από τις πιο οικονομικές, ασφαλείς και περιβαλλοντικά φιλικές επιλογές, ιδίως για χιλιάδες επαγγελματίες οδηγούς στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης