Αφαίρεσαν τα διπλώματα και των αστυνομικών

«Φόρα» έχει πάρει η Τροχαία η οποία δείχνει μηδενική ανοχή σε όλους και για όλα.

Σε μια ένδειξη μηδαμινής ανοχής, οι υπηρεσίες της Τροχαίας Τρικάλων επέβαλλαν... νόμιμες κυρώσεις ακόμη και σε αστυνομικούς. Κατά τις τελευταίες εβδομάδες, πραγματοποιούνται σχεδόν καθημερινοί έλεγχοι, ακόμη και σε «ανύποπτα» σημεία της πόλης, με στόχο την αυστηρή εφαρμογή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) για τη χρήση κράνους.

Σύμφωνα με το trikalavoice, έχουν βεβαιωθεί σχεδόν 200 παραβάσεις, ενώ αφαιρέθηκαν άδειες οδήγησης ακόμη και από αστυνομικούς της Α.Δ. Τρικάλων, οι οποίοι φάνηκαν να αγνοούν την υποχρέωση για κράνος.

