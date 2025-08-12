Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
Αφαίρεσαν τα διπλώματα και των αστυνομικών
«Φόρα» έχει πάρει η Τροχαία η οποία δείχνει μηδενική ανοχή σε όλους και για όλα.
Σε μια ένδειξη μηδαμινής ανοχής, οι υπηρεσίες της Τροχαίας Τρικάλων επέβαλλαν... νόμιμες κυρώσεις ακόμη και σε αστυνομικούς. Κατά τις τελευταίες εβδομάδες, πραγματοποιούνται σχεδόν καθημερινοί έλεγχοι, ακόμη και σε «ανύποπτα» σημεία της πόλης, με στόχο την αυστηρή εφαρμογή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) για τη χρήση κράνους.
Σύμφωνα με το trikalavoice, έχουν βεβαιωθεί σχεδόν 200 παραβάσεις, ενώ αφαιρέθηκαν άδειες οδήγησης ακόμη και από αστυνομικούς της Α.Δ. Τρικάλων, οι οποίοι φάνηκαν να αγνοούν την υποχρέωση για κράνος.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
