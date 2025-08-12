Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
Θαλάσσια χελώνα δάγκωσε γυναίκα στο Μαράθι στα Χανιά - Δείτε φωτογραφίες
Θαλάσσια χελώνα δάγκωσε γυναίκα στο Μαράθι στα Χανιά - Δείτε φωτογραφίες
Το δάγκωμα ήταν ελαφρύ και δεν υπήρξε πρόβλημα με την υγεία της
Αυξάνονται τα περιστατικά με τις θαλάσσιες χελώνες που δαγκώνουν λουόμενους στις θάλασσες της χώρες.
Ένα νέο περιστατικό καταγράφηκε το απόγευμα της Κυριακής στην παραλία στο Μαράθι στα Χανιά.
Όπως διηγείται στο zarpanews.gr γυναίκα που κολυμπούσε στην παραλία και ενώ βρισκόταν στα ρηχά, ένιωσε το δάγκωμα της χελώνας χαμηλά στο πλάι του σώματός της, με αποτέλεσμα το σημείο να παρουσιάσει κοκκινίλα.
Ευτυχώς, για την ίδια, το δάγκωμα ήταν ελαφρύ και δεν υπήρξε πρόβλημα με την υγεία της.
Η ίδια επισημαίνει την ανάγκη προστασίας από τους αρμόδιους φορείς τόσο της ίδιας της χελώνας όσο και των λουομένων για να αποφευχθούν αντίστοιχα περιστατικά στο μέλλον, καθώς παρατηρούνται διαρκώς στη συγκεκριμένη παραλία.
Η γυναίκα εξέφρασε την ανησυχία της καθώς το συγκεκριμένο σημείο που εθεάθη η χελώνα επισκέπτονται πολλές οικογένειες με μικρά παιδιά.
Ένα νέο περιστατικό καταγράφηκε το απόγευμα της Κυριακής στην παραλία στο Μαράθι στα Χανιά.
Όπως διηγείται στο zarpanews.gr γυναίκα που κολυμπούσε στην παραλία και ενώ βρισκόταν στα ρηχά, ένιωσε το δάγκωμα της χελώνας χαμηλά στο πλάι του σώματός της, με αποτέλεσμα το σημείο να παρουσιάσει κοκκινίλα.
Ευτυχώς, για την ίδια, το δάγκωμα ήταν ελαφρύ και δεν υπήρξε πρόβλημα με την υγεία της.
Η ίδια επισημαίνει την ανάγκη προστασίας από τους αρμόδιους φορείς τόσο της ίδιας της χελώνας όσο και των λουομένων για να αποφευχθούν αντίστοιχα περιστατικά στο μέλλον, καθώς παρατηρούνται διαρκώς στη συγκεκριμένη παραλία.
Η γυναίκα εξέφρασε την ανησυχία της καθώς το συγκεκριμένο σημείο που εθεάθη η χελώνα επισκέπτονται πολλές οικογένειες με μικρά παιδιά.
Ειδήσεις σήμερα:
Έκθεση της ΕΛΑΣ: Από Ρομά το 53% των κλοπών και των διαρρήξεων
«Έχεις τοπ γάμπες, είναι πολύ όμορφες» έγραφε σε ανήλικους ο γυμνασιάρχης που κατηγορείται στη Σάμο για βιασμό και πορνογραφία
Τι επιδιώκει ο Τραμπ με την ανάπτυξη εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον και γιατί ο στόχος του δεν είναι το έγκλημα
Έκθεση της ΕΛΑΣ: Από Ρομά το 53% των κλοπών και των διαρρήξεων
«Έχεις τοπ γάμπες, είναι πολύ όμορφες» έγραφε σε ανήλικους ο γυμνασιάρχης που κατηγορείται στη Σάμο για βιασμό και πορνογραφία
Τι επιδιώκει ο Τραμπ με την ανάπτυξη εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον και γιατί ο στόχος του δεν είναι το έγκλημα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα