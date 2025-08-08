Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Ρούτσι Αρκαδίας
Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Ρούτσι Αρκαδίας

Κινητοποιήθηκαν 54 πυροσβέστες με 13 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων

Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Ρούτσι Αρκαδίας
UPD:
Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής (8/8) σε δασική έκταση στην περιοχή Ρούτσι του δήμου Μεγαλόπολης Αρκαδίας.

Κινητοποιήθηκαν 54 πυροσβέστες με 13 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων. Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

