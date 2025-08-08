Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Ρούτσι Αρκαδίας
Κινητοποιήθηκαν 54 πυροσβέστες με 13 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων
UPD:
Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής (8/8) σε δασική έκταση στην περιοχή Ρούτσι του δήμου Μεγαλόπολης Αρκαδίας.
Κινητοποιήθηκαν 54 πυροσβέστες με 13 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων. Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
