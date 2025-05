Αυτή την Κυριακή, μη χάσετε το Πρώτο Θέμα!

και στις δύο εκδόσεις (4,25€ - 2€)

Διακοπές Slow Living στην Ελλάδα - Αυτή την Κυριακή με το Θέμα μία συναρπαστική ταξιδιωτική έκδοση του Travel.gr, αφιερωμένη στην αποσύνδεση που όλοι ονειρευόμαστε για το καλοκαίρι.Μια περιήγηση σε προορισμούς που διατηρούν την αυθεντικότητά τους και προσφέρουν τις συνθήκες για διακοπές αληθινής ηρεμίας και χαλάρωσης περιλαμβάνει η ειδική έκδοση Slow Living που κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με το Θέμα.Στην εποχή της ταχύτητας, της υπερπληροφόρησης και του ασταμάτητου scroll down, η αληθινή πολυτέλεια είναι η παύση. Η αποσύνδεση. Το να μπορεί κανείς να μείνει για λίγο εκτός, χωρίς τύψεις. «Σε μια εποχή ταχύτητας, άρχισα να σκέφτομαι ότι τίποτα δεν μπορεί να είναι πιο τονωτικό από το να πηγαίνεις αργά» γράφει στο βιβλίο του “The Art of Stillness: Adventures in Going Nowhere” ο συγγραφέας και στοχαστής Πίκο Αγέρ.Η νέα έντυπη έκδοση του Travel.gr, δεν είναι ένας ακόμη ταξιδιωτικός οδηγός. Είναι μια υπενθύμιση πως υπάρχουν ακόμα προορισμοί όπου ο χρόνος κυλά πιο αργά, πιο ανθρώπινα, πιο αληθινά. Από τη Σαμοθράκη και τη Λήμνο μέχρι την Τέλενδο, την Κρήτη και την Κεφαλονιά, και από τα πετρόκτιστα χωριά στην ηπειρωτική Ελλάδα μέχρι τα νησάκια όπου απαγορεύονται τα αυτοκίνητα, συγκεντρώσαμε μέρη που δεν βιάζονται να αποκαλυφθούν. Παραλίες χωρίς beach bar και δυνατή μουσική. Πλατείες με καφενεία κάτω από αιωνόβια πλατάνια. Μοναδικά τοπία και μονοπάτια μέσα στο δάσος.Στις σελίδες του τεύχους Slow Living, ξετυλίγεται μια Ελλάδα πιο ήσυχη, αλλά εξίσου συναρπαστική. Με θέματα που αφορούν την ήρεμη πλευρά του καλοκαιριού, τη φυσική ευεξία, τις απομονωμένες παραλίες, τα χωριά που δεν έχουν αλλάξει ρυθμό, και κυρίως, τη φιλοσοφία μιας ζωής πιο γειωμένης.Ας γίνει αυτό το τεύχος η αφορμή για να ταξιδέψετε αλλιώς. Όχι απαραίτητα μακριά αλλά με άλλη πρόθεση. Να μη θέλετε να τα δείτε όλα, αλλά να εμβαθύνετε σε όσα έχουν σημασία.Όπου κι αν πάτε, να πάτε αργά. Και να είστε εκεί, πραγματικά.Τέλενδος: Το µικρό µυστικό του καλοκαιριούΦούρνοι Κορσεών: Ένας ανέγγιχτος τόποςΠελοπόννησος: Τέσσερις προορισµοί όπου η ζωή κυλά αργάΧώρες Νησιών: Τέσσερις πανέµορφες χώρες νησιώνΡόδος: Εµπειρίες στο νησί των ΙπποτώνΓαλαξίδι: Είκοσι τέσσερις ώρες στον αρχοντικό προορισµόΝυμφαίο: Καλοκαίρι στο ορεινό χωριόΧωριά σε βουνά: Πέντε προορισµοί για κάθε εποχήΜήλος: Αυθεντική ζωήΙκαρία: Τα θρυλικά ΠειρατόσπιταΆγ. Παύλος: Η ήσυχη παραλία του νότουΖάκυνθος: Πελάγακι, η ονειρική ακτή του νησιούΚεφαλονιά: ∆ύο ξεχωριστά χωριάΣαµοθράκη: Ωδή στην άγρια οµορφιάΑρµυρίκια: Το φυσικό σκίαστρο του ΑιγαίουΚρήτη: Η γαλήνια λίµνη ΚουρνάΚορώνη: Oι αρετές ενός φιλόξενου τόπουSleep Tourism: Η τέχνη του ύπνουΧίος: Περιήγηση στα µεσαιωνικά χωριάSolo Travel: ∆ιακοπές µε κέντρο τη θάλασσαForest Βathing: Μια βιωµατική εµπειρία ένωσης µε τη φύσηΝάξος: Βουτιές µακριά από την πολυκοσµίαΠολύαιγος: Η όαση του ΑιγαίουΧωρίς αυτοκίνητο: Επιστροφή στην ουσία του ταξιδιούΠάρος: Οι low profile παραλίες20 ξεχωριστές εµπειρίες σε Κάρπαθο, Λήμνο, Άνδρο, Πάρο, Κω, Σάμο, Εύβοια, Χίο, Λέρο, Σητεία, Ικαρία, Λέσβο, Μύκονο.Φυσικά spa: Βουτιές ευεξίαςPlaylist: 72 εστιατόρια για κορυφαίες γαστρονοµικές εµπειρίες στα ελληνικά ξενοδοχείαΜια συγκλονιστική, δραματική ιστορία που εξελίσσεται με φόντο τη σεμνοτυφία και την υποκρισία των αριστοκρατών του 19ου αιώνα. Αλλά και μια ιστορία με διαχρονική, συντριπτική δύναμη, η οποία, όποτε και εάν διαβάζεται, καθηλώνει τον αναγνώστη.Και μόνο το γεγονός ότι η ταινία «Η κληρονόμος», η οποία βασίζεται στην «Πλατεία Ουάσινγκτον», απέσπασε 4 βραβεία και 4 υποψηφιότητες για τα Όσκαρ το 1950, αρκεί για να αναδείξει το πόσο σημαντικό είναι το συγκεκριμένο έργο του Χένρι Τζέιμς (1843-1916). Ένας από τους μεγαλύτερους Αμερικανούς λογοτέχνες όλων των εποχών, ο Τζέιμς συνέθεσε την «Πλατεία Ουάσινγκτον» σαν ένα πανόραμα ηθών και χαρακτήρων στις ΗΠΑ -αλλά και σε κάθε δυτικού τύπου κοινωνία γενικότερα- του 19ου αιώνα. Κεντρικό πρόσωπο του μυθιστορήματος είναι η Κάθριν Σλόπερ, μια νεαρή κοπέλα, κόρη ενός γιατρού, ο οποίος θεωρεί την κόρη του ελαφρόμυαλη και καταδικασμένη να μην παντρευτεί ποτέ -κάτι εντελώς αδιανόητο για τις κοινωνικές αντιλήψεις της εποχής. Παρόλ' αυτά, η Κάθριν προσελκύει το φλογερό ερωτικό ενδιαφέρον ενός νέου αριστοκράτη, του Μόρις Τάουνσεντ, τον οποίον όμως αντιπαθεί ο δεσποτικός γιατρός Σλόπερ, σαν «πατέρας-αφέντης». Με αξιοθαύμαστη δεξιοτεχνία, ο Χένρι Τζέιμς υποβάλει στον αναγνώστη μια τάση να συνταχθεί με τον υποψήφιο γαμπρό, προβάλλοντάς τον σαν έναν αγαθό και καλοπροαίρετο νεαρό. Ωστόσο, ο Τζέιμς είναι μετρ στις ανατροπές και με την αφήγησή του χτίζει, σταδιακά και μεθοδικά, μια διαδοχή εντελώς αναπάντεχων καταστάσεων. Έτσι, η ιστορία της Κάθριν Σλόπερ, του υπερβολικά αυστηρού πατέρα της και του επίδοξου αρραβωνιαστικού της, εξελίσσεται σε μια συμβολική σύγκρουση αρπακτικών αρσενικών, τα οποία διεκδικούν, την εξουσία πάνω στα -υποτίθεται- ανίσχυρα θηλυκά. Η Πλατεία Ουάσιγκτον, το σκηνικό όπου διαδραματίζεται το φερώνυμο μυθιστόρημα, είναι μία αρένα, όπου συγκρούονται αντιδιαμετρικά αντίθετες ηλικίες, νοοτροπίες και ήθη. Τυχερός θα είναι μόνο αυτός που θα μείνει όρθιος στη μέση του πεδίου μιας αδυσώπητης μάχης. Ποιος είναι όμως αυτός -ή αυτή;Διαβάστε στοπου κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ :«Θα γιορτάσω μαζί με την Αθήνα τη ζωή, τη μουσική και την αγάπη»Η Αυτής Διασημότητα μιλά για όσα την έχουν καταστήσει βασίλισσα της σόουλ και υπόσχεται μια νύχτα στο Καλλιμάρμαρο που δεν ξεχάσει κανείςΑκόμα:Ο γλύπτης που σμίλεψε την επιστήμη«Ο έρωτας υπάρχει αλλά για την ώρα τον νικά ο φόβος»Ο ζωντανός θρύλος των glossy περιοδικώνΣτο ονειρικό καταφύγιο της Οντρεϊ ΧέπμπορνNavy look με casual ή κοσμοπολίτικη διάθεση & η νέα, βιώσιμη περιποίηση της επιδερμίδαςToείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία, που ήδη κυκλοφορεί σε πέντε χώρες του κόσμου. 