«Αν έρθουν να με αξιολογήσουν θα απορήσουν...» έγραφε ο καθηγητής που συνελήφθη για παρενόχληση μαθήτριας

Το βιβλίο σας λοιπόν «Βιολογία» της Β΄ Λυκείου στη σελίδα 139 γράφει : «Επειδή όμως είναι απίθανο τόσο πολύπλοκες διαδικασίες να έχουν εξελιχθεί ανεξάρτητα σε κάθε είδος, τα δεδομένα αυτά αποδεικνύουν αναμφισβήτητα πως όλοι οι οργανισμοί έχουν κοινή προέλευση ». Και στη σελίδα 143 γράφει : «Τις τελευταίες όμως δεκαετίες τα απολιθώματα που έχουν βρεθεί, καθώς και η έρευνα σε άλλες περιοχές της Βιολογίας, ιδιαίτερα μάλιστα στη Μοριακή Βιολογία, δε γεννούν καμιά αμφιβολία ότι ο άνθρωπος, όπως και κάθε άλλος οργανισμός του πλανήτη είναι προϊόν εξέλιξης».Κάμνετε λάθος συνάδελφοι επειδή θα έπρεπε να γνωρίζετε ότι τα μεγέθη πάνω στα οποία θεμελιώνονται οι Φυσικές Επιστήμες όπως την ύλη, την μάζα, τον χρόνο, τον χώρο, την δύναμη, την ενέργεια, το ηλεκτρικό φορτίο, την θερμοκρασία … τα ορίζουμε αυθαίρετα και αυτό σημαίνει ότι δεν γνωρίζουμε όλες τις ιδιότητες που έχουν. Άρα για τίποτα στις Φυσικές Επιστήμες δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις εκφράσεις «αποδεικνύουν αναμφισβήτητα» και «δε γεννούν καμιά αμφιβολία».Κάμνετε λάθος επειδή στην «Γενική Χημεία» των Ebbing & Gammon που είναι από τα καλύτερα βιβλία Χημείας στον κόσμο και ευτυχώς το διδάσκονται οι πρωτοετείς φοιτητές, στη σελίδα 6 γράφει : «Να σημειωθεί ότι δεν μπορούμε να αποδείξουμε μια θεωρία απόλυτα. Υπάρχει πάντα η πιθανότητα κάποια νέα πειράματα να δείξουν ότι η θεωρία έχει περιορισμένη εφαρμογή ή κάποιος να αναπτύξει μια καλύτερη θεωρία». Με απλά λόγια για καμιά θεωρία δεν μπορούμε να πούμε τις εκφράσεις που λέτε εσείς.Κάμνετε λάθος επειδή η θεωρία της εξέλιξης έχει όπως κάθε θεωρία τα αδύνατα σημεία της τα οποία όμως εσείς κρύβετε από τους μαθητές. Το ανθρωποειδές που έζησε πριν 6 εκατομμύρια χρόνια δεν περνούσε από ενδιάμεσα στάδια πιθήκου και ανθρώπου πριν φτάσει να γίνει άνθρωπος ; Περνούσε. Αυτά τα ενδιάμεσα είδη δεν πέθαιναν ; Πέθαιναν. Γιατί λοιπόν δεν γράφετε στο βιβλίο σας μια αδυναμία της θεωρίας,ότι είναι εκπληκτικά σπάνια τα απολιθώματά τους όπως το σχολιάζει ο Καθηγητής Μ. Roberts στο βιβλίο του «Biology, a functional approach», 4η έκδοση που στην σελίδα 629 γράφει : «If it is true, one would expect to find intermediate forms between one fossil species and the next in successive rock strata. However, intermediate forms in the fossil record are surprisingly rare». Να σας πω την προσωπική μου άποψη ; Πιστεύω ότι ούτε αυτά τα ελάχιστα απολιθώματα που λέει ο Καθηγητής δεν υπάρχουν, αλλά ή υπάρχει δόλος ή μπερδεύονται και είναι κάτι άλλο.Κάμνετε λάθος επειδή πιστεύω ότι μπορεί να γνωρίζετε Βιολογία και λίγη Χημεία, δεν γνωρίζετε όμως καθόλου Φυσική και γι αυτό εκφράζεστε τόσο επιπόλαια στο βιβλίο σας. Σας λείπει η σφαιρική γνώση όλων των Φυσικών Επιστημών. Γιατί αν την είχατε θα εκφραζόσασταν όπως για παράδειγμα το βιβλίο «Χημεία» της Β΄ Λυκείου που στη σελίδα 40 παρουσιάζει την θεωρία για τον σχηματισμό του πετρελαίου ως εξής : «Πιστεύουμε δηλαδή ότι το πετρέλαιο σχηματίστηκε από ζωικούς και φυτικούς οργανισμούς, κυρίως από το πλαγκτόν, πριν από πολλά εκατομμύρια χρόνια». Βλέπετε πως μιλούν οι σοβαροί επιστήμονες ; Πιστεύουμε λένε και όχι τις δικές σας ανόητες εκφράσεις.Νομίζω Συνάδελφοι το κάμνετε για να χτυπήσετε την πίστη των Χριστιανών ότι οι άνθρωποι καταγόμαστε από τον Αδάμ και την Εύα. Και κάποιοι άλλοι συνάδελφοί σας πριν λίγα χρόνια ήθελαν να περάσουν στο βιβλίο «Ιστορία» της ΣΤ΄ Δημοτικού ότι στην Σμύρνη τον Σεπτέμβριο του 1922 σκοτωθήκαμε οι Έλληνες από τον συνωστισμό στη παραλία και όχι επειδή μας έσφαζαν οι Τούρκοι.Μην κουράζεστε Συνάδελφοι. Οι μαθητές σήμερα είναι τόσο ζαλισμένοι από τα κινητά που οι Γονείς από το Νηπιαγωγείο τους παρέχουμε, που ούτε με την πίστη ασχολούνται ούτε με την αθεΐα. Γι αυτό γράψτε στο σχολικό βιβλίο «Βιολογία» τα επιστημονικά σωστά για να μην εκτίθεστε στους συναδέλφους σας που διδάσκουν τα βιβλία που γράφετε εσείς».