Trip Advisor: Ποιο είναι το κορυφαίο ξενοδοχείο στον κόσμο - Σε ποιες κατηγορίες ξεχωρίζει η Ελλάδα

Ποιος δεν έχει χρησιμοποιήσει το TripAdvisor όταν βρέθηκε σε μια άγνωστη περιοχή για να καταφέρει να βρει έναή ένα εστιατόριο; Είναι μια πλατφόρμα στην οποία υπάρχουν εκατομμύρια αξιολογήσεις και βάσει αυτών κάθε χρόνο το TripAdvisor δίνει τα δικά του βραβεία τόσο σε σύνολο ξενοδοχείων, όσο και ανά κατηγορία και ανά χώρα.Η πιο ενδιαφέρουσα λίστα είναι και η πιο γενική. Τα κορυφαία ξενοδοχεία που βρίσκονται στην πλατφόρμα δεν είναι απαραίτητα και τα πιο ακριβά.«Αν ψάχνετε ένα ξενοδοχείο που έχει όλα όσα θέλετε (εξαιρετική εξυπηρέτηση, άνετα δωμάτια, όλες τις ανέσεις), πιθανώς θα το βρείτε σε ένα από αυτά τα μέρη που κέρδισαν βραβείο. Το βραβείο Travellers' Choice Best of the Best τιμά το υψηλότερο επίπεδο αριστείας στα ταξίδια. Απονέμεται σε όσους λαμβάνουν μεγάλο αριθμό πολύ θετικών κριτικών και απόψεων από την κοινότητα του Tripadvisor σε μια περίοδο 12 μηνών. Από τις 8 εκατομμύρια καταχωρίσεις μας, ποσοστό κάτω του 1% πετυχαίνει αυτό το ορόσημο», αναφέρει η ιστοσελίδα της πλατφόρμα.Στην πρώτη θέση των κορυφαίων ξενοδοχείων στον κόσμο βρίσκεται το σχεδόν άσημο Hotel Colline de France που βρίσκεται στην περιοχή Γκραμάντο της Βραζιλία, κοντά στο Πόρτο Αλέγκρε και προς τα σύνορα με την Ουρουγουάη.«Το Hotel Colline de France βρίσκεται σε ένα υπέροχο περιβάλλον, όπου θα βρείτε έναν συνδυασμό κομψότητας και άνεσης. Τα δωμάτια είναι πολυτελή με μεγάλα κρεβάτια και παροχές L'Occitane, ενώ η σουίτα Imperial είναι ακόμα πιο απολαυστική. Μπορείτε να χαλαρώσετε στη θερμαινόμενη πισίνα, το σπα, τη σάουνα και το χαμάμ ή να ασκηθείτε στο γυμναστήριο. Θα λατρέψετε τη ζωντανή μουσική με πιάνο κατά τη διάρκεια του πρωινού και υπάρχει δωρεάν αφρώδες κρασί. Ο εντυπωσιακός σχεδιασμός και η ζεστή ατμόσφαιρα του ξενοδοχείου το καθιστούν μια μοναδική επιλογή για μια κομψή, αλλά άνετη απόδραση» περιγράφεται στο TripAdvisor.Η τιμή το βράδυ ποικίλλει ανάλογα την περίοδο και το δωμάτια καθώς μπορείτε να τη βρείτε από τα 200 μέχρι και σχεδόν 1.000 ευρώ το βράδυ.Μπορεί στην γενική κατηγορία του κόσμου να μην υπάρχει κάποιοόμως στακαταλύματα υπάρχει ελληνική εκπροσώπηση. Το βραβείο Tτιμά το υψηλότερο επίπεδο αριστείας στα ταξίδια. Απονέμεται σε όσους λαμβάνουν μεγάλο αριθμό πολύ θετικών κριτικών και απόψεων από την κοινότητα του Tripadvisor σε μια περίοδο 12 μηνών. Από τις 8 εκατομμύρια καταχωρίσεις, ποσοστό κάτω του 1% πετυχαίνει αυτό το ορόσημο.Ο λόγος για τον 8ο καλύτερο πολυτελές ξενοδοχείο στον κόσμο το οποίο βρίσκεται στη Ρόδο και λέγεται«Αν θέλετε το ιδανικό πολυτελές θέρετρο στη Λίνδο, βρίσκεστε στο σωστό σημείο. Οι ταξιδιώτες θα βρουν μια σειρά από ανέσεις στα δωμάτια όπως τηλεόραση επίπεδης οθόνης, κλιματισμό και μίνι μπαρ, ενώ η σύνδεση στο Ίντερνετ είναι εύκολη χάρη στο δωρεάν ίντερνετ που διατίθεται. Το Atrium Palace Thalasso Spa Resort & Villas σας δίνει τη δυνατότητα να ανακαλύψετε ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει η Λίνδος, με μια ξέγνοιαστη και άνετη διαμονή» λέει το TripAdvisor.Στην κατηγορία «Κατάλληλο για Οικογένειες» ξεχωρίζει ακόμα μια ελληνική εκπροσώπηση. Τοστηνβρίσκεται στην 15η θέση. Το οικογενειακό κατάλυμα έχει το απόλυτο της βαθμολογίας με σχεδόν 2.000 αξιολογήσεις.Δύο ξενοδοχεία από την Ελλάδα βρίσκονται στη λίστα με τα κορυφαία All Inclusive στον κόσμο.Στην 10η θέση της παγκόσμιας λίστας από το TripAdvisor είναι τοπου βρίσκεται στην14η θέση βρίσκεται τοαπό τημε πάνω από 5.000 αξιολογήσεις.Στην κατηγορίαένα ξενοδοχείο από τηβρίσκεται πολύ ψηλά στην παγκόσμια λίστα. Συγκεκριμένα, στην θέση 6 είναι τοαπό τον Πλατύ Γιαλό στη Μύκονο με σχεδόν 2.000 κριτικές.Τέλος στην κατηγορίαένα ξενοδοχείο από τηνκαταλαμβάνει την 4η κορυφαία θέση στον κόσμο.Ο λόγος για τοστην περιοχή Κάτω Κορακιάνα.