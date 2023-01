Vassilina, η underground ντίβα

Trench coat, Maison Faliakos AW23

Φόρεμα και φούστα φορεμένη σαν γιακάς, Maison Faliakos. Κοσμήματα, Pericles Kondylatos

Η συζήτηση έρχεται γρήγορα στα μέτρα μου. Μιλάμε για μόδα και ταξίδια, καθώς η Βασιλίνα παρακολουθεί με ενθουσιασμό την παρέλαση των φανταχτερών looks που της ετοιμάζουν οι στυλίστριες. Πόσο σημαντική είναι η μόδα για εκείνη; «Αρκετά θα έλεγα. Θεωρώ όμως ότι είναι πολύ σημαντικό να έχεις δική σου άποψη για το πώς παρουσιάζεσαι on stage. Αν δεν νιώθω άνετα μ’ αυτά που φοράω, τότε αυτό θα επηρεάσει και όλη τη σκηνική παρουσία μου και διάθεση. Στη σκηνή, μου αρέσει να δοκιμάζω καινούρια πράγματα και να μεταμορφώνομαι σε κάτι άλλο, να δημιουργώ κάτι φαντασιακό. Με κάποιον τρόπο με βοηθάει να ξεπερνάω τα κολλήματα του εαυτού μου και το άγχος της σκηνικής παρουσίας», μου εξηγεί.Αφού σπούδασε Ψυχολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, συνέχισε με σπουδές με μεταπτυχιακό στη Mουσική Παραγωγή και Performance στην Αγγλία. Η ίδια πιστεύει πολύ στην ίαση. Ακόμα και η μουσική της επιδιώκει να έχει λυτρωτικό χαρακτήρα, όχι μόνο να εγείρει συναισθήματα, αλλά και να ξεμπερδεύει ή να φωτίζει τις ψυχές των ακροατών της. Μια τέτοια προσέγγιση είναι δημοφιλής στο ελληνικό κοινό; Εμπιστεύονται οι ελληνικές δισκογραφικές sui generis προσωπικότητες; «Πιστεύω πως ναι», μου λέει.«Η σκηνή μας μεγαλώνει και η νέα γενιά είναι πιο ανοιχτή και περίεργη να ανακαλύψει νέους ήχους. Εύκολο δεν είναι βέβαια σε καμία περίπτωση, κυρίως επειδή δεν υπάρχει ιδιαίτερα μεγάλη μουσική βιομηχανία που να στηρίζει τους νέους καλλιτέχνες στην Ελλάδα, ειδικά στην indie/alternative σκηνή. Πιστεύω όμως ότι το μικρό αλλά σημαντικό κοινό της διαφορετικής αθηναϊκής σκηνής μπορεί να λειτουργήσει ως μια πολύ γερή βάση ώστε να εδραιωθείς και να σε βοηθήσει να κλείσεις καλύτερα live και να σου δώσει ευκαιρίες για το εξωτερικό. Αν στόχος σου όμως είναι το πώς θα γίνεις πιο γνωστή και αρεστή στη χώρα σου, τότε η απάντηση είναι ότι ίσως πρέπει να αλλάξεις είδος», καταλήγει.Η Βασιλίνα πάντως δεν έχει σταματήσει να πηγαινοέρχεται από την Αθήνα στο Λονδίνο, ούτε έχει εγκαταλείψει το όνειρο για μια διεθνή καριέρα. Στον δικό της κόσμο πώς ταιριάζουν και χωρούν αυτά τα δύο σύμπαντα ταυτόχρονα; «Είναι δύο άκρως αντίθετες πόλεις με κοινό γνώμονα το χάος. Η Αθήνα είναι γεμάτη φως αλλά και ένταση. Η ένταση αυτή έχει όμως μέσα της ζωή. Αντίθετα, στο Λονδίνο ζεις πολλές φορές στον αυτόματο πιλότο και νιώθεις ρομπότ. Πολλά πράγματα με θυμώνουν καθημερινά στην Αθήνα, όμως η ζωή μου έγινε πιο εύκολη και όμορφη εδώ απ’ όλες τις απόψεις, κυρίως στα προσωπικά μου. Το Λονδίνο φέρνει συχνά ένα βαθύ αίσθημα μοναξιάς. Από την άλλη, σου δίνει και την απόλυτη ελευθερία να υπάρχεις χωρίς κριτική. Είναι μια πόλη που μου έμαθε να είμαι λιγάκι πιο ευγενική και να σέβομαι τα άτομα γύρω μου. Από άποψη τέχνης είναι παράδεισος, οριακά εθιστική πόλη», διευκρινίζει για τις δύο πόλεις.Και ενώ θα περίμενε κανείς πως το πολυπολιτισμικό Λονδίνο θα προσέφερε περισσότερες ευκαιρίες, η Βασιλίνα έκανε εδώ, στην Αθήνα, τη μέχρι στιγμής πιο σπουδαία συνεργασία της. Εκείνη με τον παραγωγό και συνθέτη Guillaume de Kadebostany, που με την ονειρική φωνή της έγινε «ο απόλυτος electro-folk ύμνος του φθινοπώρου», σύμφωνα με τα μουσικά περιοδικά.Το «Lovelace», που ηχογραφήθηκε στο Sony CSL’s studio του Παρισιού, καλεί τους ακροατές σε μια ερωτική εξομολόγηση. «Η συνεργασία με τον Kadebostany ήταν πολύ όμορφη. Γνωριστήκαμε στην Αθήνα - ήμουν το opening act για τα live του. Είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος, πρόθυμος να σε βοηθήσει, και έμαθα πολλά από τον τρόπο που δημιουργεί. Το πρώτο μας τραγούδι είναι ένας ξεχωριστός καλλιτεχνικός σταθμός στο μουσικό μου ταξίδι. Τώρα, ολοκληρώνω τον νέο δίσκο μου και ακολουθούν άλλα δύο τραγούδια που θα περιλαμβάνονται στον ερχόμενο δίσκο του Kadebostany με τίτλο “Play this at my Funeral”, που θα κυκλοφορήσει μέσα στη χρονιά», λέει η Βασιλίνα που συστήνεται και διαπρέπει ως μουσικός, στιχουργός και παραγωγός. Ποιο πιστεύει ότι είναι το γνώρισμά της που την κάνει μοναδική; «Δύσκολη ερώτηση. Νομίζω πως κάθε άνθρωπος έχει κάτι ξεχωριστό και πολύτιμο. Ισως όλα αυτά που στην παιδική μας ηλικία μάς κάνουν να νιώθουμε διαφορετικοί, είναι κι εκείνα που μας κάνουν ξεχωριστούς στην ενήλικη ζωή μας».