Αφροδίτη Δωρίτη: Η θηλυκή δύναμη της υψηλής αρωματοποιίας

Η επιτυχημένη επιχειρηματίας κάνει το επόμενό της βήμα και ο κόσμος της είναι πλέον γεμάτος όχι μόνο χρώματα, αλλά και μεθυστικά αρώματα.Επιχειρηματίας, fashion and beauty aficionado, σύζυγος και μητέρα. Η Αφροδίτη Δωρίτη είναι πολλά πράγματα μαζί και το επόμενο επιχειρηματικό της βήμα έχει άρωμα φρεσκάδας. H δραστήρια γυναίκα μπήκε σχετικά νέα στον μέχρι τότε ανδροκρατούμενο κλάδο της βιομηχανίας παραγωγής πλαστικών και χημικών, παίρνοντας το 2016 τα ηνία της οικογενειακής της επιχείρησης ως πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Bright Colors, μιας εταιρείας που παράγει masterbatches, συμπυκνώματα δηλαδή που χρησιμοποιούνται από άλλες βιομηχανίες πλαστικών για να προσδώσουν κάποιες ιδιότητες στο τελικό προϊόν, όπως το χρώμα ή τα stabilizers ή τα αντιστατικά. Εχει τα χρώματα λοιπόν.Αποφάσισε να έχει και τα αρώματα. Και μάλιστα τα αρώματα διακεκριμένων γαλλικών και ιταλικών οίκων αρωματοποιίας, που είναι πρωτοπόροι και ταυτόχρονα συνεχιστές της ιστορίας του αρώματος και αποτελούν την επιτομή της Haute Parfumerie παγκοσμίως. Οπως τα Robert Piguet, The Merchant of Venice, Les Bains Guerbois, Isabey, Lorenzo Villoresi, Places des Lices. Ξεχωριστά αρώματα για ξεχωριστές γυναίκες στο Hall of Fame της Υψηλής Αρωματοποιίας «Lime & Teal», το νέο κατάστημα της Αφροδίτης Δωρίτη και της επίσης επιχειρηματία και ασύγκριτης connoisseur του κόσμου του αρώματος Ιλιας Παπαλέξη, στο Νέο Ψυχικό. Μια niche perfumerie που πιστεύει και υποστηρίζει το clean beauty.«Το συζητούσαμε καιρό με την Ιλια να ανοίξουμε αυτό το concept store με niche αρώματα, καλλυντικά, αλλά και αξεσουάρ, που είναι το μεγάλο μου πάθος. Τα niche αρώματα δημιουργούνται από οίκους με τη δική τους ιστορία. Κυρίως μιλάμε για πολύ παλιούς οίκους που διατηρούν αναλλοίωτη και σταθερή την ποιότητα του αρώματος.Οίκους που φέρουν μαζί τους πείρα και παράδοση, αλλά και τον μύθο. Στους αρωματοποιούς δεν αρέσουν οι πολύ μεγάλες παραγωγές, δίνουν σημασία στην υψηλή ποιότητα των πρώτων υλών, τις διαφορετικές και συχνά εκκεντρικές μείξεις, την ποιότητα του μπουκαλιού, τη συσκευασία. Και το σημαντικότερο, δεν μπορείς να μπερδέψεις ένα άρωμά τους με κανένα άλλο, έχουν εντελώς δική τους ταυτότητα. Το θρυλικό Fracas, για παράδειγμα, του Robert Piguet, που είναι το άρωμα που φοράω πάντα, είναι ίσως το μόνο άρωμα που κανείς ποτέ δεν έχει καταφέρει να αντιγράψει.Προϋπόθεση για να ενταχθεί κάθε προϊόν στην γκάμα του “Lime & Teal" είναι να ακολουθεί τις αρχές της βιωσιμότητας, την cruelty free και concious beauty φιλοσοφία, που απαιτεί απολύτως αγνά συστατικά, κανένα πείραμα σε ζώα, φυσικά όχι παιδική εργασία και το ελάχιστο δυνατό αποτύπωμα άνθρακα κατά την παραγωγή του και ανακυκλωμένες ή/και ανακυκλώσιμες συσκευασίες».Ο έρωτας της Αφροδίτης με τα αρώματα πάει πολλά χρόνια πίσω, από τότε που κάνοντας ως φοιτήτρια φαρμακευτικής βόλτες στην Αθήνα ανακάλυψε το «Body & Soul», το θρυλικό πλέον κατάστημα της Ιλιας Παπαλέξη στο Νέο Ψυχικό. Η Ιλια, που σύστησε στην Αθήνα τα πρώτα niche αρώματα, ξεχώρισε αμέσως το ταλέντο της Αφροδίτης στις αρωματικές νότες και έκτοτε τις δύο γυναίκες ένωσε, εκτός από την αγάπη τους για τις όμορφες μυρωδιές, και μια δυνατή φιλία. «Θαύμαζα την Ιλια γι’ αυτό που είχε καταφέρει. Εμπαινα στο κατάστημά της και σκεφτόμουν πως αυτή είναι η δουλειά των ονείρων μου.Θαυμάζω γενικά τους αυτοδημιούργητους ανθρώπους, τους ανθρώπους που έχουν χτίσει τη ζωή τους με την προσωπική τους δουλειά και με υπέρβαση δυνάμεων. Ισως επειδή ο πατέρας μου είναι ένας από αυτούς και τον έχω ως πρότυπο. Οπως και την πίστη που έχουν στις δυνατότητές τους, που δεν παραιτούνται όταν βρίσκονται σε δεινή θέση, κάτι που χαρακτηρίζει, νομίζω, τους αυτοδημιούργητους. Το έχουν κάνει μια φορά και μπορούν να το ξανακάνουν».