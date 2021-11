Έρικ Ρόμπερτς - Άνθιμος Ανανιάδης: Όλο το παρασκήνιο της συνεργασίας τους στο «The Greek Job»

- Έκπτωση 8% στην τελική τιμή ραφιού σε επιλεγμένα προϊόντα με κωδικό COSMOTE DEALS for YOU - Τα προϊόντα που συμμετέχουν στην προσφορά ανανεώνονται σε μηνιαία βάση





Η Ελλάδα αναδεικνύεται πλέον και σε έναν επίγειο παράδεισο για μεγάλες διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές, με διάσημους ηθοποιούς του Χόλιγουντ να καταφτάνουν στη χώρα, είτε φανερά είτε ινκόγκνιτο, προκειμένου να συμμετάσχουν σε ταινίες που θα προβληθούν τους επόμενους μήνες στους κινηματογράφους. Ενας απ’ αυτούς είναι και ο, ο οποίος βρίσκεται αυτή την εποχή στην Ελλάδα για τα γυρίσματα της ταινίας, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Ανθιμου Ανανιάδη.«Ηρθα στην Ελλάδα κατόπιν πρόσκλησης του, τον οποίο γνώρισα στο εξωτερικό. Μου άρεσε ο τρόπος που με προσέγγισε και η αγάπη του για την τέχνη. Εχοντας παίξει σε μεγάλες παραγωγές και έχοντας συμπρωταγωνιστήσει με τα σημαντικότερα ονόματα της βιομηχανίας του θεάματος, είμαι θετικός στο να συμμετάσχω είτε σε ταινίες με συναρπαστικό σενάριο είτε σε δουλειές όπου η ομάδα εξελίσσεται σε παρέα. Η ταινία του Ανθιμου τηρεί και τις δύο προϋποθέσεις», μου λέει ο ίδιος στη συνάντησή μας στο ξενοδοχείο «Coral» στο Παλαιό Φάληρο. «Αυτή η συνεργασία ήταν μια υπέροχη ευκαιρία να βρεθώ στην Ελλάδα. Με ρώτησαν αν προτιμώ το κέντρο της Αθήνας ή τη θάλασσα και σίγουρα είναι καταπληκτικό να ξυπνάς και να αντικρίζεις το Αιγαίο. Μου αρέσει ο τόπος σας, μου αρέσουν και οι Ελληνες. Είστε εξωστρεφείς και ευχάριστοι. Θα επιστρέψω σίγουρα για διακοπές», ομολογεί ενθουσιασμένος.Η ταινία «The Greek Job» αφηγείται την εξέλιξη της ζωής των ηρώων της Ελληνικής Επανάστασης: «Την Ιστορία πάντα τη γράφουν οι παρέες και οι επαναστάσεις είναι οι μικρές, καθημερινές, αναστάσεις όλων μας», αναφέρει ο Ανθιμος Ανανιάδης. «Πάντα μου άρεσε η Ιστορία πίσω από την Ελληνική Επανάσταση. Ως παιδί, μάλιστα, αναρωτιόμουν ποια θα μπορούσε να είναι η περαιτέρω πορεία των ηρώων. Αγαπώ το γράψιμο με το οποίο καταπιάνομαι από μικρός και κάπως έτσι μπήκα στο τριπ του σεναρίου. Οσο για τον Ερικ Ρόμπερτς, ζώντας επί πολλά χρόνια στην Αμερική γνώριζα για τη δουλειά και το ταμπεραμέντο του. Πριν από κάποια χρόνια τον συνάντησα στο Βερολίνο, στην επίσημη πρεμιέρα της ταινίας “Head Full of Honey”, στην οποία συμπρωταγωνιστούσε με τονO Ντίλον, γνωστός μου από την εποχή που ζούσα στο Λος Αντζελες, μου τον γνώρισε. Την ημέρα εκείνη του πρότεινα να πρωταγωνιστήσει σε μια ταινία που τότε ήταν υπό σκέψη. Ηταν θετικός από την πρώτη στιγμή, είναι αυτές οι ανεξήγητες χημείες...» περιγράφει και συμπληρώνει σχετικά με την ταινία: «Γεννιέται σε ένα momentum χωρίς σύγχρονο προηγούμενο και ένα κινηματογραφικό κρυφό σχολείο που μας έκανε όλους μια οικογένεια χωρίς σύνορα, όσο εντοπίζαμε τα ίχνη της πιο παλιάς ιστορίας σε κάθε γωνιά της χώρας. Η ταινία πραγματεύεται τον αγώνα για την ελευθερία και την ανεξαρτησία των απογόνων των ηρώων της Επανάστασης του 1821 -του Παπαφλέσσα (Ανθιμος Ανανιάδης), του Υψηλάντη (Κώστας Μάντιλορ) κ.ά.- στο σήμερα. Οι οποίοι αγωνίζονται και οι ίδιοι ως άξιοι συνεχιστές των προγόνων τους, μέσα από τα άδυτα μιας αέναης συνωμοσίας, για τη διασφάλιση της εθνικής ακεραιότητας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Για την ελευθερία και για ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά μας. Ετσι επισημαίνουν ότι οι Ελληνες δεν σταματούν να αγωνίζονται, απλά με τα χρόνια αλλάζουν τα εφόδια».Η ταινία, που πρόκειται να βγει στους κινηματογράφους μέχρι τα Χριστούγεννα του 2022, είναι παραγωγή της A.A. Productions με τη συμμετοχή της Olive Branch Media του Τζορτζ Ζακ, παραγωγού των «Fast and Furious», «xXx», «Pacifier», «Chronicles of Riddick». Στο project συμμετέχει και ο διεθνούς εμβέλειας παραγωγός Ανδρέας Κοντογούρης. Το «The Greek Job» θα αποτελέσει την πρώτη από μια σειρά ταινιών που θα πραγματεύονται τη σύγχρονη ατζέντα σε κοινωνικοπολιτικό επίπεδο, στο πλαίσιο μιας πληθωρικής μυθοπλασίας εμπνευσμένης από πραγματικά γεγονότα. Το φιλμ, μάλιστα, θα ντύσει η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη σε παραγωγή του εγγονού του, Αλέξανδρου Θεοδωράκη-Παπαγγελίδη.Για τις ανάγκες του ρόλου του ο Ερικ Ρόμπερτς έμεινε μια εβδομάδα στην Ελλάδα. Πλάνα του θα δούμε στον Λυκαβηττό, στη σπηλιά του Νταβέλη στην Πεντέλη και σε κάποια ελληνικά νησιά. Ο ηθοποιός υποδύεται έναν Σέρβο επιστήμονα, μέλος της Φιλικής Εταιρίας. «Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα προσωπικότητα που αποδίδεται πολύ επιτυχημένα», αναφέρει o Ανθιμος, ο οποίος παραδέχεται ότι παρόλο που τα γυρίσματα ξεκίνησαν πολύ καιρό πριν, η κοινωνική πραγματικότητα με τα lockdown έφερε την ευχάριστη συγκυρία να συμπέσει η ταινία με τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. «Αυτό το κινηματογραφικό εγχείρημα το πίστεψαν πολλοί, γι’ αυτό και η παραγωγή είναι διεθνής. Η ταινία έχει την υποστήριξη του ΕΟΤ, του ΕΚΟΜΕ, των Δήμων Αθηναίων και Πειραιά καθώς και της Ελληνικής Αστυνομίας. Είναι η πρώτη φορά που ειδικής κατασκευής αυτοκίνητο κατέβηκε τα σκαλιά της πλατείας Συντάγματος, μπροστά από τον Αγνωστο Στρατιώτη».«Αγαπώ τους σκηνοθέτες που δεν μιλάνε πολύ. Σου λένε “ένα, δύο, τρία” και αυτό είναι όλο. Αυτό συνέβη και με τον Ανθιμο. Η συνεργασία μαζί του είναι υπέροχη. Συζητήσαμε λίγο τον ρόλο και μετά ξεκινήσαμε γυρίσματα», σχολιάζει ο Ερικ Ρόμπερτς. «Η ταινία αυτή ήταν ένα όνειρο ζωής για εμένα», συμπληρώνει ο Ανθιμος. «Είναι μια ιστορική ταινία με στοιχεία δράσης και υπέροχες συνεργασίες. Στόχος μας είναι αυτή η δουλειά να προβληθεί όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Σε χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Ρωσία».Ο Ερικ Ρόμπερτς, ο οποίος είναι ένας από τους πολλούς διεθνείς ηθοποιούς στο νέο εγχείρημα του Ανθιμου Ανανιάδη, αυτή την εποχή γυρίζει παράλληλα και μια άλλη ταινία, στην οποία συμπρωταγωνιστεί με τον Μπραντ Πιτ. «Κατάφερα να συμμετάσχω στη δουλειά του Ανθιμου στη διάρκεια μιας διακοπής των γυρισμάτων που γίνονται στη Ρωσία. Ο Πιτ είναι απλός, επικοινωνιακός, ευχάριστος. Του αρέσει να πειράζει τους συμπρωταγωνιστές του και κάνει συνεχώς πλάκες. Γυρίζοντας μια ταινία μαζί του ξέρεις ότι, αν μη τι άλλο, θα περάσεις καλά. Εστω κι αν το κρύο στη Ρωσία είναι ανυπόφορο και οι συνθήκες δύσκολες. Οταν έγινε το καστ, είπα “τι ωραία, θα υποδυθώ τον τάδε”. Μου απάντησαν “όχι αυτόν, αλλά τον πατέρα του”», περιγράφει γελώντας και συνεχίζει: «Στις περισσότερες ταινίες πλέον με θέλουν για να υποδυθώ κάποιον πατέρα. Δεν είμαι και στην πρώτη μου νιότη, βλέπεις!». Ο διάσημος ηθοποιός έχει στο ενεργητικό του περισσότερες από 250 ταινίες. Εχει βραβευτεί δύο φορές με Χρυσή Σφαίρα και παρόλο που μένει στο Λος Αντζελες διατηρεί σχέσεις με την Πολιτεία του Μισισιπή, όπου γεννήθηκε.Ο πατέρας του, Γουόλτερ, ήταν σκηνοθέτης, ενώ η μητέρα του, Μπέτι Λου Μπρέντεμας, ερασιτέχνις ηθοποιός. Μικρός υπέφερε από τραυλισμό. Ο πατέρας του παρατήρησε αυτή την ιδιαιτερότητα του γιου του και δημιούργησε το τηλεοπτικό δράμα «Little Pioneers». Σε αυτό το έργο ο Ερικ έκανε το ντεμπούτο του μπροστά από τις κάμερες. «Το ότι θα γινόμουν ηθοποιός ήταν κάτι που φάνταζε μια λογική συνέχεια. Τόσο εγώ όσο και η Τζούλια δεν χρειάστηκε να προβληματιστούμε ιδιαίτερα για το τι θα κάναμε στη ζωή μας. Στο σπίτι μας συζητούσαμε συνεχώς για τέχνη και ταινίες. Ως παιδιά υποδυόμασταν ρόλους. Ηταν το αγαπημένο μας παιχνίδι», θυμάται ο Χολιγουντιανός σταρ. Το επίθετο Ρόμπερτς είναι βέβαια γνωστό σε όλο τον κόσμο και λόγω της αδελφής του, Τζούλια Ρόμπερτς. «Αν και μικρότερη από μένα, ήταν πάντα μια υποστηριχτική αδελφή. Είναι αυτό το υπέροχο πλάσμα που βλέπετε στην οθόνη. Η Τζούλια είναι μια λαμπερή γυναίκα, που μοιράζει τον χρόνο της μεταξύ επαγγελματικών υποχρεώσεων και οικογένειας. Είναι μια ζεστή μαμά. Μια Ρόμπερτς θα υπάρχει πάντα στον κόσμο του θεάματος, αφού, όπως γνωρίζετε, και η κόρη μου Εμα είναι ηθοποιός».Ολοκληρώνοντας την κουβέντα μας του ζητώ να αναφέρει κάποιο ιδιαίτερο περιστατικό από τις συνεργασίες του. «Είναι πολλές και με πολλούς, έχω συνεργαστεί με τα περισσότερα μεγάλα ονόματα του χώρου. Θα μείνω όμως σε ένα περιστατικό, στο ξεκίνημα της καριέρας μου. Με κάλεσαν να πάρω μέρος σε μια ταινία κι εγώ είχα το άγχος πώς θα αντεπεξέλθω στον ρόλο. Ημουν ανήσυχος, σκεπτόμουν συνεχώς ότι άνοιξε μια πόρτα στο Χόλιγουντ. Θυμάμαι που χτύπησα την πόρτα του Στέρλινγκ Χέιντεν για να του πω ότι έχω άγχος. Εκείνος κάπνιζε ένα τσιγαριλίκι και μου πρότεινε να καπνίσω κι εγώ. Του είπα ότι δεν το είχα ανάγκη, δεν χρειαζόμουν να κάνω τσιγάρο. Ολος ο χώρος μύριζε τσιγαριλίκι. Χωρίς αμφιβολία, κάπνιζαν όλοι!».