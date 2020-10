Κωνσταντίνος Δελούδης: Ο κυρίαρχος στο interior design

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Οξυδερκής, με υψηλή αισθητική και ευέλικτα επιχειρηματικά αντανακλαστικά, αποτελεί τον διάδοχο μιας διακεκριμένης οικογενειακής επιχείρησης και αποδεικνύει ότι η επιτυχίαδεν χαρίζεται, αλλάΣπούδασε στο Bentley College της Βοστόνης και στη συνέχεια απέκτησε MSc στη Διαχείριση Λιανικής από το SDA Bocconi στο. Επιπρόσθετα, έχει λάβει πιστοποίηση από το Harvard Design School στον τομέα του Real Estate Development. Η επαγγελματική του σταδιοδρομία ξεκίνησε σε μεγάλες πολυεθνικές όπως η Diageo και η B&B. Τα τελευταία χρόνια κατέχει τη θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της., μιας εταιρείας που ειδικεύεται στον τομέα των designer επίπλων στην Ελλάδα για περισσότερα από 40 χρόνια και αποτελεί αποκλειστικό αντιπρόσωπο των κορυφαίων οίκων. Συμβαδίζοντας με τις τάσεις της εποχής, δημιούργησε επίσης το Delood.com, το οποίο αυτή την περίοδο επαναλανσάρεται.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΟΥΔΗΣ: Ο πατέρας μου είναι ένας πραγματικά σπουδαίος άνθρωπος. Δεν υπάρχει κάποια πρώτη ανάμνηση ή ίσως, για να το πω καλύτερα, υπάρχει το πάντα, το συνέχεια. Ο πατέρας μου ήταν πάντα ανήσυχος, έψαχνε, διάβαζε, είχε αποκτήσει απίστευτες κοινωνικές δεξιότητες. Ανθρωπος με βαθιά γνώση του αντικειμένου του design αλλά και της τέχνης, τροφοδοτούσε διαρκώς το μυαλό του με οτιδήποτε νέο. Το ένστικτό του ήταν ξεχωριστό και οι αντοχές του αξιοζήλευτες. Είχε πάντα σθένος, πίστη και επιμονή. Για πολλούς ίσως ήταν ριψοκίνδυνος, αλλά τελικά η ιστορία έδειξε ότι απλά ήταν ένα βήμα μπροστά. Ηταν πάντα ένας αντισυμβατικός άνθρωπος, αλλά και επιχειρηματίας που σκεφτόταν «out of the box».Κ.Δ.: Γεννήθηκα σε ένα περιβάλλον όπου το design έπαιζε πάντα καθοριστικό ρόλο. Οι εικόνες που έχουν αποτυπωθεί στο μυαλό μου, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, αλλά και οι παραστάσεις που διαδραματίζονται μέχρι και σήμερα στη ζωή μου έχουν να κάνουν με το design, την αρχιτεκτονική και την τέχνη. Αυτό που κάνω σήμερα είναι αυτό που πάντα ήθελα να κάνω, είναι γραμμένο στο DNA μου.Κ.Δ.: Η εταιρεία Γιάννης Δελούδης Α.Ε. από την αρχή της λειτουργίας της είχε μια πολύ καθαρή ταυτότητα. Ηξερε ο κόσμος τι μπορεί να βρει στα καταστήματά μας. Πιστεύω πως η προσπάθεια να αποκτήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερη γνώση του αντικειμένου ήταν καθοριστική. Εδώ και δεκαετίες οι συνεχείς επισκέψεις μας σε εκθέσεις του εξωτερικού, οι παρουσιάσεις νέων σχεδιαστών, αλλά και αρχιτεκτόνων και designers διεθνούς φήμης πιστεύω ότι υπήρξαν καταλυτικά στοιχεία ώστε να αποκτήσει το brand name μας αυτή τη δυναμική.Κ.Δ.: Δεν θα έλεγα ότι υπάρχει. Υπάρχουν όμως κάποια icon κομμάτια, όπως το φωτιστικό Arco του Achille Castiglioni για τη Flos, η Chaise Longue LC4 της ομάδας του Le Corbusier, o καναπές Charles του Antonio Citterio για την B&B Italia, το εργονομικό κάθισμα Aeron της εταιρείας Herman Miller.Κ.Δ.: Η διαρκής ανησυχία, η συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων, η εδραίωση του επόμενου βήματος.Κ.Δ.: Δυστυχώς στις μέρες μας αυτό ορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τα social media.Κ.Δ.: Μία από τις ελάχιστες θετικές πλευρές της πανδημίας υπήρξε το γεγονός ότι το σπίτι του καθενός έγινε το πιο ασφαλές καταφύγιο. Σίγουρα αυτή η νέα πραγματικότητα θα αποτελέσει πλέον πρόκληση για όλους μας ώστε ο χώρος μας να μας βοηθά στη διαμόρφωση θετικής διάθεσης, να μας κάνει πιο χαλαρούς, ακόμα και πιο χαρούμενους. Ολοι πια δίνουμε μεγάλη σημασία σε αυτό. Το σπίτι είναι πλέον ένας πολυχώρος - έχει γίνει ο χώρος εργασίας, η σχολική αίθουσα, το μέρος για νέα χόμπι, ο τόπος για κοινωνικοποίηση.Το μοντέλο «εργασία από το σπίτι» θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε μια εξέλιξη στον σχεδιασμό και τη διακόσμηση των χώρων εργασίας. Για σπίτια που δεν το επιτρέπουν λόγω περιορισμένων τετραγωνικών έχουν δημιουργηθεί πολύ όμορφα office corners. Ενας φροντισμένος κήπος ή μια περιποιημένη βεράντα είναι πάντα μια ανάσα στην καθημερινότητά μας.Κ.Δ.: Να τολμούν να πειραματίζονται με το χρώμα, να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στον φωτισμό και, όσο μοντέρνος κι αν είναι ένας χώρος, να τον εμπλουτίζουν με κάποια διαχρονικά κομμάτια.Κ.Δ.: Θεωρώ ότι είναι το re-edition, δηλαδή η επανέκδοση κορυφαίων μοντέλων, όπως η σειρά Capitol του Pierre Jeanneret και ο καναπές Camaleonda του Mario Bellini της Β&Β.Κ.Δ.: Ολα τα projects που χρησιμοποιούν έπιπλα των εταιρειών μας με κάνουν υπερήφανο. Ενδεικτικά αναφέρω τα ξενοδοχεία «Αcademias», «AthensWas», «Athens Capital», «Myconian Collection Hotels», «Electra Palace», «Makedonia Palace», «Daios Cove», «Anemi», «Patmos Aktis» και «Elies», καθώς και ορισμένα από τα καλύτερα κοσμηματοπωλεία της χώρας.Κ.Δ.: Η καθημερινότητά μου χαρακτηρίζεται από μια συγκεκριμένη ρουτίνα, η οποία με βοηθάει απίστευτα στο να προγραμματίζω τον χρόνο μου. Σημαντικό μέρος της κατέχουν πρωτίστως η οικογένειά μου, η γυμναστική, το διάβασμα και τα ταξίδια, που δυστυχώς τον τελευταίο καιρό έχουν μειωθεί σημαντικά.Κ.Δ.: Οραμά μου είναι να μπορέσω, παρά τη δυσμορφία των καιρών μας, να συνεχίσω με επιτυχία αυτή τη μακρά πορεία. Μετά το άνοιγμα του καταστήματος της Κύπρου, το νέο showroom στη Θεσσαλονίκη και το λανσάρισμα του e-shop της εταιρείας, συνεχίζω να εμπλουτίζω το υπάρχον portfolio με νέους εξαιρετικούς οίκους. Εγκαινιάζω συνεργασίες με πρωτοποριακές στον χώρο τους εταιρείες, πραγματικά μοναδικές στο είδος τους. Η πρόκληση είναι κάποια στιγμή να δημιουργήσω μια Design Gallery.Κ.Δ.: Τα ξενοδοχεία «Bulgary» και «Mandarin» στο Μιλάνο, όπως και το «Conservatorium» στο Αμστερνταμ. Από εστιατόρια, το «Paper Moon» στο Μιλάνο. Στην Αθήνα μου αρέσει πολύ το «Aleria» στο Μεταξουργείο.Κ.Δ.: Τα πάντα.Κ.Δ.: Καλύτερα να αποτύχεις πρωτοτυπώντας παρά να πετύχεις μιμούμενος.