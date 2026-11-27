Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2026-2027, με εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά να διεκδικούν την οικονομική ενίσχυση ενόψει του χειμώνα. Ωστόσο, ακόμη και ένα φαινομενικά μικρό λάθος στην αίτηση μπορεί να αποδειχθεί αρκετό για να καθυστερήσει την πληρωμή ή να στερήσει από τον δικαιούχο το ποσό που δικαιούται.Οι αιτήσεις που έχουν ήδη κατατεθεί ξεπερνούν τις 850.000, ενώ η προθεσμία για την υποβολή τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ λήγει στις 4 Δεκεμβρίου 2026.Η πρώτη καταβολή, που αφορά στην προκαταβολή του επιδόματος, προγραμματίζεται έως τις 23 Δεκεμβρίου, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα.Η ενίσχυση κυμαίνεται από 100 έως 1.560 ευρώ, ανάλογα με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, με τα μεγαλύτερα ποσά να κατευθύνονται σε νοικοκυριά που κατοικούν σε περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες.Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι η έγκριση της αίτησης δεν αρκεί από μόνη της για την απρόσκοπτη καταβολή των χρημάτων. Η ΑΑΔΕ πραγματοποιεί διασταυρώσεις στα στοιχεία των δικαιούχων, της κατοικίας, των αγορών καυσίμων και των τραπεζικών λογαριασμών, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη σωστή συμπλήρωση κάθε πεδίου.