Tάιλερ Μακμπέθ: Eτσι θα είναι το γυμναστήριό του στο Σύνταγμα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Πρόκειται για το πρώτο Barry’s στην Ελλάδα που θα ανοίξει σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κτίρια στην «καρδιά» της Αθήνας, στην οδό Οθωνος 6 από το σύζυγο του Στέφανου Κασσελάκη