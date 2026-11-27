Tάιλερ Μακμπέθ: Eτσι θα είναι το γυμναστήριό του στο Σύνταγμα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Tάιλερ Μακμπέθ: Eτσι θα είναι το γυμναστήριό του στο Σύνταγμα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Πρόκειται για το πρώτο Barry’s στην Ελλάδα που θα ανοίξει σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κτίρια στην «καρδιά» της Αθήνας, στην οδό Οθωνος 6 από το σύζυγο του Στέφανου Κασσελάκη
UPD:
Στο πρώτο μισό του 2027, πιθανότατα την άνοιξη αναμένεται η νέα άφιξη στην πλατεία Συντάγματος που δεν είναι άλλη από το νέο studio εκγύμνασης του Τάιλερ Μακμπέθ και ετοιμάζεται τώρα.
Πρόκειται για το πρώτο Barry’s στην Ελλάδα που θα ανοίξει σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κτίρια στην «καρδιά» της Αθήνας, στην οδό Όθωνος 6 από το σύζυγο του Στέφανου Κασσελάκη, ο οποίος προετοιμάζει το σχετικό εγχείρημα εδώ και πάνω από μία διετία τουλάχιστον.
Η εταιρεία «Barry’s Greece Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» με αντικείμενο τις υπηρεσίες γυμναστηρίων, ειδικών γυμναστικών (αεροβικής, πιλάτες, γιόγκα κλπ), συστάθηκε πίσω στο 2024 με μοναδικό εταίρο και διαχειριστή τον Τάιλερ Μακμπέθ. Τώρα οι εργασίες είναι σε πλήρη εξέλιξη και μάλιστα οι ρυθμοί έχουν επιταχυνθεί, προκειμένου οι νέοι χώροι να παραδοθούν όσο το δυνατόν νωρίς, για ένα διεθνές brand, που έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
Διαβάστε περισσότεραhttps://www.newmoney.gr
Πρόκειται για το πρώτο Barry’s στην Ελλάδα που θα ανοίξει σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κτίρια στην «καρδιά» της Αθήνας, στην οδό Όθωνος 6 από το σύζυγο του Στέφανου Κασσελάκη, ο οποίος προετοιμάζει το σχετικό εγχείρημα εδώ και πάνω από μία διετία τουλάχιστον.
Η εταιρεία «Barry’s Greece Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» με αντικείμενο τις υπηρεσίες γυμναστηρίων, ειδικών γυμναστικών (αεροβικής, πιλάτες, γιόγκα κλπ), συστάθηκε πίσω στο 2024 με μοναδικό εταίρο και διαχειριστή τον Τάιλερ Μακμπέθ. Τώρα οι εργασίες είναι σε πλήρη εξέλιξη και μάλιστα οι ρυθμοί έχουν επιταχυνθεί, προκειμένου οι νέοι χώροι να παραδοθούν όσο το δυνατόν νωρίς, για ένα διεθνές brand, που έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
Διαβάστε περισσότεραhttps://www.newmoney.gr
UPD:
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