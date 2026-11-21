CNBC: Αυτοί είναι οι πέντε παράγοντες πίσω από το μεγάλο sell off στη Wall Street
CNBC: Αυτοί είναι οι πέντε παράγοντες πίσω από το μεγάλο sell off στη Wall Street
Η Wall Street βυθίζεται σε ισχυρή διόρθωση, καθώς η επιβράδυνση της τεχνητής νοημοσύνης, τα προβλήματα της Nvidia, ο πληθωρισμός και οι φόβοι για νέες αυξήσεις επιτοκίων πυροδοτούν μαζικές ρευστοποιήσεις - Wall Street: «Αρμαγεδδών» στις τεχνολογικές μετοχές – Εξαϋλώνονται τρισεκατομμύρια από την αγορά
Η Wall Street βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα από τα ισχυρότερα κύματα ρευστοποιήσεων των τελευταίων ετών, με τον S&P 500 και τον Dow Jones να εισέρχονται σε φάση διόρθωσης και τον Nasdaq 100 να αγγίζει τα όρια της bear market. Πίσω από την αναταραχή βρίσκονται πέντε βασικοί παράγοντες, σύμφωνα με το CNBC, από την ιστορική δημόσια προσφορά της Anthropic και τα προβλήματα της Nvidia μέχρι την ανησυχία για τον πληθωρισμό, τα επιτόκια της Federal Reserve και την επιβράδυνση της ανάπτυξης των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης.
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