CNBC: Αυτοί είναι οι πέντε παράγοντες πίσω από το μεγάλο sell off στη Wall Street

Η Wall Street βυθίζεται σε ισχυρή διόρθωση, καθώς η επιβράδυνση της τεχνητής νοημοσύνης, τα προβλήματα της Nvidia, ο πληθωρισμός και οι φόβοι για νέες αυξήσεις επιτοκίων πυροδοτούν μαζικές ρευστοποιήσεις - Wall Street: «Αρμαγεδδών» στις τεχνολογικές μετοχές – Εξαϋλώνονται τρισεκατομμύρια από την αγορά