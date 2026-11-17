Δύο χρόνια αναμονής στην υπόθεση της ACS οδήγησαν τελικά σε μια μεγάλη ανατροπή: η εταιρεία leader της ελληνικής αγοράς στον κλάδο των ταχυμεταφορών παραμένει στον όμιλο Quest, καθώς η πολυεθνική GLS αποφάσισε – για τους δικούς της λόγους- να μην προχωρήσει στην ολοκλήρωση της πλήρους εξαγοράς της, ενός deal που θα της κόστιζε μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.Η επόμενη μέρα; Η ηγεσία της Quest δεν αλλάζει φιλοσοφία και στρατηγική.«Kρατάει» την ACS, μια θυγατρική η οποία έχει αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη αξία και εξακολουθεί να «χτίζει» επάνω της. Να επενδύει και να την αναπτύσσει με ταχείς ρυθμούς«Στην ACS επενδύουμε συστηματικά στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πολυκαναλικού δικτύου εξυπηρέτησης, που συνδυάζει την εκτεταμένη φυσική μας παρουσία με τα αυτοματοποιημένα σημεία παραλαβής και τις σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες και εργαλεία.Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους πελάτες μας περισσότερες επιλογές παράδοσης και μεγαλύτερη ευελιξία, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να επιλέγουν πώς, πού και πότε θα εξυπηρετηθούν. Για εμάς, κάθε επένδυση έχει ουσιαστική αξία όταν μεταφράζεται σε καλύτερη εξυπηρέτηση και αναβαθμισμένη εμπειρία για τον πελάτη», μας αναφέρει χαρακτηριστικά ο CEO του ομίλου Quest, Απόστολος Γεωργαντζής, στον απόηχο των πολύ πρόσφατων γεγονότων.