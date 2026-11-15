Ενοίκια: Τα λάθη που φορτώνουν χρέη στον ιδιοκτήτη πριν και μετά τα κλειδιά

Τι πρέπει να γράφει το μισθωτήριο, πότε δηλώνεται στην ΑΑΔΕ και γιατί χρειάζεται προσοχή σε εγγύηση, ρεύμα, νερό και κοινόχρηστα - Οδηγός για την εκμίσθωση κατοικίας χωρίς εκκρεμότητες