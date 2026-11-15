Ενοίκια: Τα λάθη που φορτώνουν χρέη στον ιδιοκτήτη πριν και μετά τα κλειδιά
Ενοίκια: Τα λάθη που φορτώνουν χρέη στον ιδιοκτήτη πριν και μετά τα κλειδιά
Τι πρέπει να γράφει το μισθωτήριο, πότε δηλώνεται στην ΑΑΔΕ και γιατί χρειάζεται προσοχή σε εγγύηση, ρεύμα, νερό και κοινόχρηστα - Οδηγός για την εκμίσθωση κατοικίας χωρίς εκκρεμότητες
Ένα καλό ενοίκιο στα χαρτιά μπορεί να καταλήξει σε απλήρωτους λογαριασμούς και ακριβές εκκρεμότητες για τον ιδιοκτήτη. Αρκεί η παροχή ρεύματος να παραμείνει στο όνομά του, τα κοινόχρηστα να συσσωρεύονται χωρίς ενημέρωση ή το μισθωτήριο να αφήνει ανοιχτούς βασικούς όρους της συμφωνίας.
Ποιοι είναι οι βασικοί κανόνες μιας νέας μίσθωσης και τι χρειάζεται να προσέξει ο ιδιοκτήτης; Οι οδηγίες της ΠΟΜΙΔΑ και της ΑΑΔΕ καλύπτουν όλη τη διαδρομή, από την επιλογή του ενοικιαστή και τους όρους του συμφωνητικού μέχρι την ηλεκτρονική δήλωση, την αλλαγή ονόματος στην παροχή ρεύματος και την παράδοση των κλειδιών.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ποιοι είναι οι βασικοί κανόνες μιας νέας μίσθωσης και τι χρειάζεται να προσέξει ο ιδιοκτήτης; Οι οδηγίες της ΠΟΜΙΔΑ και της ΑΑΔΕ καλύπτουν όλη τη διαδρομή, από την επιλογή του ενοικιαστή και τους όρους του συμφωνητικού μέχρι την ηλεκτρονική δήλωση, την αλλαγή ονόματος στην παροχή ρεύματος και την παράδοση των κλειδιών.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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