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Powerball: Υπερτυχερός στο Νιου Τζέρσι κέρδισε 847 εκατ. δολάρια, πόσα θα πάρει τελικά μετά τους φόρους
Powerball: Υπερτυχερός στο Νιου Τζέρσι κέρδισε 847 εκατ. δολάρια, πόσα θα πάρει τελικά μετά τους φόρους
Το δεύτερο μεγαλύτερο τζακ ποτ του 2026 κληρώθηκε στις ΗΠΑ – Ο υπερτυχερός μπορεί να επιλέξει εφάπαξ καταβολή ή πληρωμές σε βάθος 30 ετών
Ένας υπερτυχερός στο Νιου Τζέρσεϊ κέρδισε το αστρονομικό ποσό των 847 εκατ. δολαρίων στην κλήρωση του Powerball το βράδυ της Τετάρτης, 4 Νοεμβρίου, εξασφαλίζοντας το δεύτερο μεγαλύτερο έπαθλο της χρονιάς. Ωστόσο, σύμφωνα με το Forbers, το ποσό που θα καταλήξει στον τραπεζικό του λογαριασμό θα είναι σημαντικά μικρότερο, εξαιτίας της φορολογίας.
Ο νικητής έχει δύο επιλογές: είτε να εισπράξει τα 847 εκατ. δολάρια σε ετήσιες δόσεις για 30 χρόνια είτε να λάβει εφάπαξ 363,1 εκατ. δολάρια, επιλογή που προτιμούν οι περισσότεροι νικητές.
Στην περίπτωση της εφάπαξ καταβολής, η υποχρεωτική ομοσπονδιακή παρακράτηση φόρου 24% μειώνει το ποσό σε περίπου 276 εκατ. δολάρια. Εφόσον εφαρμοστεί ο ανώτατος ομοσπονδιακός συντελεστής 37%, τα καθαρά κέρδη περιορίζονται στα 228,7 εκατ. δολάρια, πριν από την πολιτειακή φορολογία.
Αν επιλέξει τις ετήσιες καταβολές, οι πληρωμές, που υπολογίζονται κατά μέσο όρο σε 28,23 εκατ. δολάρια τον χρόνο, θα μειώνονταν σε περίπου 17,8 εκατ. δολάρια μετά τον ομοσπονδιακό φόρο 37%.
Στο Νιου Τζέρσεϊ, πάντως, τα κέρδη από λαχεία άνω των 10.000 δολαρίων φορολογούνται επιπλέον, με αυτόματη παρακράτηση 8% για πολιτειακούς φόρους. Έτσι, το τελικό ποσό που θα εισπράξει ο υπερτυχερός ενδέχεται να είναι ακόμη μικρότερο.
Ο νικητής έχει δύο επιλογές: είτε να εισπράξει τα 847 εκατ. δολάρια σε ετήσιες δόσεις για 30 χρόνια είτε να λάβει εφάπαξ 363,1 εκατ. δολάρια, επιλογή που προτιμούν οι περισσότεροι νικητές.
Στην περίπτωση της εφάπαξ καταβολής, η υποχρεωτική ομοσπονδιακή παρακράτηση φόρου 24% μειώνει το ποσό σε περίπου 276 εκατ. δολάρια. Εφόσον εφαρμοστεί ο ανώτατος ομοσπονδιακός συντελεστής 37%, τα καθαρά κέρδη περιορίζονται στα 228,7 εκατ. δολάρια, πριν από την πολιτειακή φορολογία.
Αν επιλέξει τις ετήσιες καταβολές, οι πληρωμές, που υπολογίζονται κατά μέσο όρο σε 28,23 εκατ. δολάρια τον χρόνο, θα μειώνονταν σε περίπου 17,8 εκατ. δολάρια μετά τον ομοσπονδιακό φόρο 37%.
Στο Νιου Τζέρσεϊ, πάντως, τα κέρδη από λαχεία άνω των 10.000 δολαρίων φορολογούνται επιπλέον, με αυτόματη παρακράτηση 8% για πολιτειακούς φόρους. Έτσι, το τελικό ποσό που θα εισπράξει ο υπερτυχερός ενδέχεται να είναι ακόμη μικρότερο.
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