Καφές: Μεγαλύτερη προσφορά, ίδια ακρίβεια – Γιατί οι καταναλωτές δεν θα δουν διαφορά
Καφές: Μεγαλύτερη προσφορά, ίδια ακρίβεια – Γιατί οι καταναλωτές δεν θα δουν διαφορά
Το παράδοξο της αγοράς – Γιατί η παραγωγή-ρεκόρ δεν εγγυάται φθηνότερες τιμές
Ύστερα από χρόνια ελλείψεων και ιστορικά υψηλών τιμών, η παγκόσμια αγορά καφέ ετοιμάζεται να περάσει σε μια περίοδο αυξημένης προσφοράς. Ωστόσο, η προοπτική μιας μεγάλης παραγωγής δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι τιμές θα σταθεροποιηθούν. Το κρίσιμο ερώτημα είναι πόσο από τον επιπλέον καφέ θα καταλήξει στις πιστοποιημένες αποθήκες των χρηματιστηρίων εμπορευμάτων, οι οποίες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των τιμών σε ολόκληρο τον κλάδο.
Η αγορά του καφέ arabica παρουσιάζει ασυνήθιστα έντονες διακυμάνσεις φέτος, κυρίως λόγω της δραματικής συρρίκνωσης των διαθέσιμων αποθεμάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον διακανονισμό των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης κατά τη λήξη τους.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Η αγορά του καφέ arabica παρουσιάζει ασυνήθιστα έντονες διακυμάνσεις φέτος, κυρίως λόγω της δραματικής συρρίκνωσης των διαθέσιμων αποθεμάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον διακανονισμό των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης κατά τη λήξη τους.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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