Πώς δύο αδέλφια με ένα αγροτικό 4.000 δολαρίων δημιούργησαν επιχείρηση εκατομμυρίων
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Πώς δύο αδέλφια με ένα αγροτικό 4.000 δολαρίων δημιούργησαν επιχείρηση εκατομμυρίων

Δύο αδέλφια από τη Μασαχουσέτη ξεκίνησαν με ένα μεταχειρισμένο αγροτικό και υπηρεσίες απομάκρυνσης άχρηστων αντικειμένων - Σήμερα διαχειρίζονται στόλο φορτηγών, απασχολούν δεκάδες εργαζόμενους και αναμένουν έσοδα άνω των 5 εκατ. δολαρίων

Πώς δύο αδέλφια με ένα αγροτικό 4.000 δολαρίων δημιούργησαν επιχείρηση εκατομμυρίων
Μια τυχαία ανακάλυψη σε χώρο απόρριψης απορριμμάτων εξελίχθηκε σε επιχειρηματική ευκαιρία που άλλαξε τη ζωή δύο νεαρών αδελφών από τη Μασαχουσέτη. Χωρίς σημαντικό αρχικό κεφάλαιο, αλλά με διάθεση για δουλειά, ο Κερκ και ο Τζέικομπ ΜακΚίνι κατάφεραν μέσα σε λίγα χρόνια να δημιουργήσουν μια επιχείρηση αποκομιδής και διαχείρισης άχρηστων αντικειμένων, η οποία σήμερα αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς. Ξεκίνησαν με ένα μεταχειρισμένο αγροτικό αξίας μόλις 4.000 δολαρίων και πλέον εκτιμούν ότι ο φετινός κύκλος εργασιών τους θα υπερβεί τα 5 εκατ. δολάρια, έχοντας επεκτείνει σημαντικά τις δραστηριότητές τους και δημιουργήσει δεκάδες θέσεις εργασίας.

Μια τυχαία ανακάλυψη που έγινε επιχειρηματική ιδέα

Η αφετηρία της ιστορίας τους ήταν εντελώς απρόσμενη. Πριν από περίπου έξι χρόνια, ο Κερκ ΜακΚίνι, τότε ακόμη μαθητής λυκείου, έκανε ποδήλατο κοντά στο σπίτι του όταν βρέθηκε σε χώρο απόρριψης απορριμμάτων. Εκεί παρατήρησε ότι, εκτός από άχρηστα αντικείμενα, υπήρχαν και ηλεκτρονικές συσκευές που βρίσκονταν σε εξαιρετική κατάσταση.

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