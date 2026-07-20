Πώς δύο αδέλφια με ένα αγροτικό 4.000 δολαρίων δημιούργησαν επιχείρηση εκατομμυρίων
Πώς δύο αδέλφια με ένα αγροτικό 4.000 δολαρίων δημιούργησαν επιχείρηση εκατομμυρίων
Δύο αδέλφια από τη Μασαχουσέτη ξεκίνησαν με ένα μεταχειρισμένο αγροτικό και υπηρεσίες απομάκρυνσης άχρηστων αντικειμένων - Σήμερα διαχειρίζονται στόλο φορτηγών, απασχολούν δεκάδες εργαζόμενους και αναμένουν έσοδα άνω των 5 εκατ. δολαρίων
Μια τυχαία ανακάλυψη σε χώρο απόρριψης απορριμμάτων εξελίχθηκε σε επιχειρηματική ευκαιρία που άλλαξε τη ζωή δύο νεαρών αδελφών από τη Μασαχουσέτη. Χωρίς σημαντικό αρχικό κεφάλαιο, αλλά με διάθεση για δουλειά, ο Κερκ και ο Τζέικομπ ΜακΚίνι κατάφεραν μέσα σε λίγα χρόνια να δημιουργήσουν μια επιχείρηση αποκομιδής και διαχείρισης άχρηστων αντικειμένων, η οποία σήμερα αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς. Ξεκίνησαν με ένα μεταχειρισμένο αγροτικό αξίας μόλις 4.000 δολαρίων και πλέον εκτιμούν ότι ο φετινός κύκλος εργασιών τους θα υπερβεί τα 5 εκατ. δολάρια, έχοντας επεκτείνει σημαντικά τις δραστηριότητές τους και δημιουργήσει δεκάδες θέσεις εργασίας.
Μια τυχαία ανακάλυψη που έγινε επιχειρηματική ιδέα
Η αφετηρία της ιστορίας τους ήταν εντελώς απρόσμενη. Πριν από περίπου έξι χρόνια, ο Κερκ ΜακΚίνι, τότε ακόμη μαθητής λυκείου, έκανε ποδήλατο κοντά στο σπίτι του όταν βρέθηκε σε χώρο απόρριψης απορριμμάτων. Εκεί παρατήρησε ότι, εκτός από άχρηστα αντικείμενα, υπήρχαν και ηλεκτρονικές συσκευές που βρίσκονταν σε εξαιρετική κατάσταση.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Μια τυχαία ανακάλυψη που έγινε επιχειρηματική ιδέα
Η αφετηρία της ιστορίας τους ήταν εντελώς απρόσμενη. Πριν από περίπου έξι χρόνια, ο Κερκ ΜακΚίνι, τότε ακόμη μαθητής λυκείου, έκανε ποδήλατο κοντά στο σπίτι του όταν βρέθηκε σε χώρο απόρριψης απορριμμάτων. Εκεί παρατήρησε ότι, εκτός από άχρηστα αντικείμενα, υπήρχαν και ηλεκτρονικές συσκευές που βρίσκονταν σε εξαιρετική κατάσταση.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα