Πώς δύο αδέλφια με ένα αγροτικό 4.000 δολαρίων δημιούργησαν επιχείρηση εκατομμυρίων

Δύο αδέλφια από τη Μασαχουσέτη ξεκίνησαν με ένα μεταχειρισμένο αγροτικό και υπηρεσίες απομάκρυνσης άχρηστων αντικειμένων - Σήμερα διαχειρίζονται στόλο φορτηγών, απασχολούν δεκάδες εργαζόμενους και αναμένουν έσοδα άνω των 5 εκατ. δολαρίων