Ψηφιακές ταυτότητες: Όλο το σχέδιο του διαγωνισμού των €515,4 εκατ. – Οι στόχοι και το νέο deadline

Περίοδο καθημερινών, σχεδόν, επαφών, διαβουλεύσεων, και αποφάσεων διανύουν οι (θεωρητικά) υποψήφιοι «μονομάχοι» του mega διαγωνισμού των 515,4 εκατ. ευρώ για την έκδοση νέων ψηφιακών ταυτοτήτων και διαβατηρίων, που ήδη πήρε παράταση ενός μήνα, κατόπιν αιτημάτων της αγοράς.



Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής φακέλων συμμετοχής και αποσφράγισης της Α’ Φάσης (Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) μεταφέρθηκε από τις 25/6/2026 στις 27/7/2026, κάτι που σημαίνει ότι σε διάστημα λίγων εβδομάδων, από τώρα, θα πρέπει να έχει ξεκαθαρίσει κατ’ αρχάς το αυτονόητο: ποιοι σκοπεύουν να διεκδικήσουν το πρώτο μεγάλο ψηφιακό έργο της «μετά RRF εποχής» και με ποια σχήματα.



Αυτονόητο θεωρείται το γεγονός ότι, λόγω και των όσων έχουν συμβεί στο παρελθόν με την ακύρωση του προηγούμενου διαγωνισμού, το φθινόπωρο του 2022, το ενδιαφέρον στρέφεται -σε μεγάλο βαθμό- και στα χρονοδιαγράμματα της νέας διαγωνιστικής διαδικασίας, με δεδομένο μάλιστα ότι κάποια στιγμή, μέσα στους επόμενους μήνες, θα γίνουν και οι εθνικές εκλογές.



Η αποφυγή πιθανών, νέων καθυστερήσεων, από οποιαδήποτε αιτία, πόσο μάλλον και ενδεχόμενων επιπλοκών, ικανών να προκαλέσουν νέα προβλήματα, αποτελεί βασικό ζητούμενο για τον διαγωνισμό που «τρέχει» το πρώην Υπερταμείο, νυν Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο, για λογαριασμό του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.



Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία για την υποβολή διευκρινίσεων επί των όρων της διακήρυξης ήταν η 13η Ιουνίου 2026, ενώ, η β΄φάση του διαγωνισμού περιλαμβάνει δύο διακριτά και διαδοχικά στάδια, και συγκεκριμένα το στάδιο Β.Ι (Διάλογος) και το Στάδιο Β.ΙΙ (Υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών).



Το ενδιαφέρον από ελληνικούς και ξένους τεχνολογικούς ομίλους από τον τομέα του ICT για το project φαίνεται ιδιαίτερα υψηλό, αλλά είναι ακόμα νωρίς για να υπάρξει ξεκάθαρη εικόνα για την διαμόρφωση του τελικού αριθμού των σχημάτων που θα λάβουν μέρος.

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