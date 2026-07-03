Η επέλαση των Greeks: Η ακτινογραφία των 919 υπό ναυπήγηση ελληνόκτητων πλοίων
Η επέλαση των Greeks: Η ακτινογραφία των 919 υπό ναυπήγηση ελληνόκτητων πλοίων
Η ελληνόκτητη ναυτιλία πρωταγωνιστεί στο παγκόσμιο κύμα νέων παραγγελιών, διατηρώντας ηγετική θέση στα δεξαμενόπλοια και ισχυρή παρουσία σε bulk carriers, containerships και LNG carriers. Η έκθεση της Xclusiv Shipbrokers αποτυπώνει τη στρατηγική των Ελλήνων πλοιοκτητών να επενδύσουν σε πλοία νέας γενιάς πριν αλλάξουν οριστικά οι κανόνες της αγοράς
Η ελληνική ναυτιλία επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά ότι δεν ακολουθεί τις εξελίξεις, αλλά επιχειρεί να τις διαμορφώσει. Την ώρα που η διεθνής ναυτιλιακή βιομηχανία βρίσκεται αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη τεχνολογική και περιβαλλοντική μετάβαση των τελευταίων δεκαετιών, οι Έλληνες εφοπλιστές συνεχίζουν να επενδύουν με έντονους ρυθμούς σε νεότευκτα πλοία, διατηρώντας πρωταγωνιστική θέση σχεδόν σε όλους τους βασικούς τομείς της αγοράς.
Η νέα έκθεση της Xclusiv Shipbrokers για τον Ιούνιο του 2026 καταγράφει μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή εικόνα. Συνολικά, οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες διαθέτουν σήμερα 919 πλοία υπό παραγγελία στις τέσσερις βασικές κατηγορίες της εμπορικής ναυτιλίας — δεξαμενόπλοια, φορτηγά ξηρού φορτίου, containerships και LNG carriers. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά προγράμματα διεθνώς, που αποτυπώνει την εμπιστοσύνη των ελληνικών ομίλων στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της αγοράς. Το στοιχείο αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη ότι μεγάλο μέρος του παγκόσμιου στόλου εξακολουθεί να είναι ηλικίας άνω των 16 ετών, ενώ οι κανονισμοί για τις εκπομπές ρύπων, την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση νέων καυσίμων αυξάνουν την πίεση για ανανέωση των πλοίων. Οι Έλληνες πλοιοκτήτες επιλέγουν να τοποθετηθούν εγκαίρως, επενδύοντας σε σύγχρονα πλοία υψηλής τεχνολογίας, πριν η ζήτηση για νέα ναυπηγικά slots αυξηθεί ακόμη περισσότερο.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η νέα έκθεση της Xclusiv Shipbrokers για τον Ιούνιο του 2026 καταγράφει μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή εικόνα. Συνολικά, οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες διαθέτουν σήμερα 919 πλοία υπό παραγγελία στις τέσσερις βασικές κατηγορίες της εμπορικής ναυτιλίας — δεξαμενόπλοια, φορτηγά ξηρού φορτίου, containerships και LNG carriers. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά προγράμματα διεθνώς, που αποτυπώνει την εμπιστοσύνη των ελληνικών ομίλων στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της αγοράς. Το στοιχείο αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη ότι μεγάλο μέρος του παγκόσμιου στόλου εξακολουθεί να είναι ηλικίας άνω των 16 ετών, ενώ οι κανονισμοί για τις εκπομπές ρύπων, την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση νέων καυσίμων αυξάνουν την πίεση για ανανέωση των πλοίων. Οι Έλληνες πλοιοκτήτες επιλέγουν να τοποθετηθούν εγκαίρως, επενδύοντας σε σύγχρονα πλοία υψηλής τεχνολογίας, πριν η ζήτηση για νέα ναυπηγικά slots αυξηθεί ακόμη περισσότερο.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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