Η επέλαση των Greeks: Η ακτινογραφία των 919 υπό ναυπήγηση ελληνόκτητων πλοίων

Η ελληνόκτητη ναυτιλία πρωταγωνιστεί στο παγκόσμιο κύμα νέων παραγγελιών, διατηρώντας ηγετική θέση στα δεξαμενόπλοια και ισχυρή παρουσία σε bulk carriers, containerships και LNG carriers. Η έκθεση της Xclusiv Shipbrokers αποτυπώνει τη στρατηγική των Ελλήνων πλοιοκτητών να επενδύσουν σε πλοία νέας γενιάς πριν αλλάξουν οριστικά οι κανόνες της αγοράς