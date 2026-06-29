Δωρεάν μίλια, επιταγές και loyalty cards – Η ανταμοιβή που έγινε πληροφορία
Δωρεάν μίλια, επιταγές και loyalty cards – Η ανταμοιβή που έγινε πληροφορία
Οι κάρτες προνομίων γέννησαν μια νέα αγορά. Ο καλός πελάτης πρέπει να ανταμείβεται
Οι αεροπορικές εταιρείες έκαναν την αρχή. Επιβράβευαν με δωρεάν μίλια τους πιο τακτικούς επιβάτες τους, προσφέροντας ταξίδια με μικρό ή καθόλου κόστος. Ήταν μια πράξη που δημιουργούσε σχέση πίστης ανάμεσα σ’ εκείνες και στους ταξιδιώτες τους. Οι τράπεζες έσπευσαν να μπουν στο ίδιο παιχνίδι. Μάλλον τις αφορούσε περισσότερο.
Ένας κόσμος προνομίων σε μέγεθος κάρτας
Το 1984 η American Express παρουσίασε την Platinum Card. Επιλεγμένοι πελάτες μπορούσαν να γίνουν κάτοχοί της μόνο κατόπιν πρόσκλησης της ίδιας της εταιρείας. Ένα από τα πρώτα χαρακτηριστικά προνόμιά της ήταν η εξατομικευμένη ταξιδιωτική εξυπηρέτηση: ο κάτοχός της δεν αποκτούσε απλώς ένα μέσο πληρωμής, αλλά πρόσβαση σε ειδική οργάνωση και φροντίδα για τα ταξίδια του. Το πρεστίζ ως διαπιστευτήριο κοσμοπολιτισμού και οικονομικής επάρκειας. Μια premium ιδέα που έγινε pop συνήθεια. Σήμερα οι loyalty cards είναι καθεστώς. Από τα αεροδρόμια και τα φαρμακεία μέχρι τα κρεοπωλεία. Από τους γίγαντες των μεταφορών στους εμπόρους της λιανικής. Και, ενδιαμέσως, σε κάθε τύπου κατάστημα, ηλεκτρονικό ή πραγματικό.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ένας κόσμος προνομίων σε μέγεθος κάρτας
Το 1984 η American Express παρουσίασε την Platinum Card. Επιλεγμένοι πελάτες μπορούσαν να γίνουν κάτοχοί της μόνο κατόπιν πρόσκλησης της ίδιας της εταιρείας. Ένα από τα πρώτα χαρακτηριστικά προνόμιά της ήταν η εξατομικευμένη ταξιδιωτική εξυπηρέτηση: ο κάτοχός της δεν αποκτούσε απλώς ένα μέσο πληρωμής, αλλά πρόσβαση σε ειδική οργάνωση και φροντίδα για τα ταξίδια του. Το πρεστίζ ως διαπιστευτήριο κοσμοπολιτισμού και οικονομικής επάρκειας. Μια premium ιδέα που έγινε pop συνήθεια. Σήμερα οι loyalty cards είναι καθεστώς. Από τα αεροδρόμια και τα φαρμακεία μέχρι τα κρεοπωλεία. Από τους γίγαντες των μεταφορών στους εμπόρους της λιανικής. Και, ενδιαμέσως, σε κάθε τύπου κατάστημα, ηλεκτρονικό ή πραγματικό.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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