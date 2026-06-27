Old money εναντίον νέοπλουτων: Η μεγάλη μάχη στα social media έχει νικητή
Old money εναντίον νέοπλουτων: Η μεγάλη μάχη στα social media έχει νικητή
Πώς γεννήθηκε η ψηφιακή τάση της «παλιάς εύπορης οικογένειας» και γιατί επηρεάζει ολοένα περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την επιτυχία και την κοινωνική καταξίωση;
Κομψά ρούχα σε ουδέτερους τόνους, tailor made κοστούμια, παλιά εξοχικά σπίτια, βιβλιοθήκες με δερματόδετους τόμους, πρωινά σε βεράντες που βλέπουν σε καταπράσινους κήπους. Στον κόσμο των social media, το old money έχει εξελιχθεί σε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες αισθητικές τάσεις της τελευταίας πενταετίας. Ο όρος, ο οποίος περιγράφει οικογένειες με κληρονομικό πλούτο και κοινωνική επιρροή που χάνεται στα βάθη του χρόνου, έχει αποκτήσει μια νέα ζωή στο σύμπαν του TikTok και του Instagram και πλέον λειτουργεί περισσότερο ως οπτικός κώδικας παρά ως μια πραγματική κοινωνική κατηγορία.
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