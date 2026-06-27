Old money εναντίον νέοπλουτων: Η μεγάλη μάχη στα social media έχει νικητή

Πώς γεννήθηκε η ψηφιακή τάση της «παλιάς εύπορης οικογένειας» και γιατί επηρεάζει ολοένα περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την επιτυχία και την κοινωνική καταξίωση;