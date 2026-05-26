Η Masia του Αλέξη, τα νερά και τα… λάδια του ΠΑΣΟΚ, το παρεάκι Σαμαροραφήνα ξαναχτυπά, ο νέος γαλάζιος γραμματέας, πώς η Κύπρος δεν έγινε τσίρκο α λα γκρέκα

Κλείσιμο

Τώρα η Μπάρτσα συνήθως έχει 15-20 παιχταράδες και από πίσω της ακολουθεί πάντα η θρυλική La Masia (στα ισπανικά, η αγροικία) που είναι το φυτώριο παικτών της βασκικής υπερομάδας. Κακό δεν θέλω να πω αλλά να δω την Μπάρτσα σε εκδοχή Αλέξη πρώτα και μετά να το ξανασυζητήσουμε. Κατά τα λοιπά και αφού πάμε για τριήμερο του Αγίου Πνεύματος άμα τη επιστροφή θα πλακώσουν και οι δημοσκοπήσεις… με μια απ’ όλα. Αν και είναι πολύ νωρίς να βγουν συμπεράσματα για την πορεία των δύο νέων κομμάτων φαντάζομαι οι ανταγωνιστές τους θα έχουν την αγωνία τους, ειδικά το ΠΑΣΟΚ αφού ο Αλέξης ψαρεύει και από τον ίδιο χώρο. Τώρα που είπα ΠΑΣΟΚ, καλά αυτό τι ήταν χθες να μην υπερψηφίσουν την επανεκλογή του Στουρνάρα; Στο μεταξύ, μου λένε ότι στην αρχή ο εισηγητής Κουκουλόπουλος ήταν επαινετικός για τον Στουρνάρα και μετά από λίγο βγήκε έξω από την αίθουσα της Βουλής και ως δια μαγείας άλλαξε στάση. Είπε κάτι ατάκες σαν εκείνες του… περίφημου προέδρου του Εδεσσαϊκού και μετά δήλωσε ότι θα ψηφίσει «παρών» το ΠΑΣΟΚ. Αιφνιδιάστηκαν όλοι φυσικά από αυτή την απόφαση η οποία αναμφίβολα φέρει την υπογραφή του αρχηγού του Ανδρουλάκη. Ακόμα και ο Πιερρακάκης δεν το περίμενε και είπε στη Βουλή ότι «το ''παρών'' δεν λέει τίποτα για την αξία και την ικανότητα του Γιάννη Στουρνάρα, λέει όμως πολλά για το ίδιο το ΠΑΣΟΚ». Πραγματικά πρέπει να είναι σε μεγάλη πίεση και παραζάλη ο αρχηγός για να «αθροίσει» άλλον έναν εχθρό και μάλιστα έναν άνθρωπο όπως ο Στουρνάρας που στάθηκε ιδεολογικά με απόλυτη συνέπεια στον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς από τα πρώτα βήματα της καριέρας του. Στα δε δύσκολα χρόνια της χώρας επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν πάντοτε παρών και όρθιος για να μείνει η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είχε εκτιμηθεί κυρίως από όλους, δυο φορές άλλωστε τον είχε υπερψηφίσει και το ΠΑΣΟΚ. Καίει λάδια ο άνθρωπος, έτσι;ΠΑΣΟΚ-Μομφή (2)-Πρέπει να σας πω επίσης ότι το Μαξίμου περίμενε χθες από το ΠΑΣΟΚ να κινηθεί στην κατεύθυνση της κατάθεσης πρότασης μομφής εναντίον της κυβέρνησης μετά την απόρριψη της εξεταστικής για τις υποκλοπές. Έλα όμως που για να κατατεθεί πρόταση χρειάζονται 50 υπογραφές που το ΠΑΣΟΚ δεν έχει. Λογικός έτερος συνεννόησης θα ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά. Έλα που σήμερα παρουσιάζεται και το κόμμα Τσίπρα, οπότε και οι Συριζαίοι έχουν έναν ψυχικό διχασμό, καθώς η συζήτηση, σε περίπτωση που γινόταν, θα έπεφτε πάνω στην παρουσίαση του νέου κόμματος. Οπότε η μομφή πήγε περίπατο.ΠΑΣΟΚ-Νεύρα (3)-Μένω στο ΠΑΣΟΚ όπου τα νεύρα με το νεότευκτο κόμμα Τσίπρα είναι εμφανή, πριν καν κάνει την εμφάνισή του. Δεν θεωρώ καθόλου τυχαία τα τροχιοδεικτικά πυρά του Παναγιώτη - για τους φίλους Τάκη- Δουδωνή, ο οποίος σε χθεσινή τηλεοπτική του εμφάνιση στο Open τα έβαλε με τη νέα εκπρόσωπο τύπου του Τσίπρα Θεώνη Κουφονικολάκου, συνδέοντας τις δύσκολες ερωτήσεις που δέχτηκε προ ημερών σε συνέντευξη με την αποχώρηση του δημοσιογράφου που την πήρε από το Kontra Channel. Ειδικά ο Δουδωνής το έχει και εύκολο το πέσιμο στον Τσίπρα, καθώς ξεκίνησε την καριέρα του από το αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο ως σχολιαστής στο Action24, τότε φίλα προσκείμενος στη ΝΔ.Υπουργικό καθημερινότητας-Πιστός στη λογική ότι δεν θέλει να μπει στην κουβέντα για τα νέα κόμματα και το νέο πολιτικό περιβάλλον, ο Μητσοτάκης συγκαλεί σήμερα το Υπουργικό, το οποίο στην πραγματικότητα είναι ένα υπουργικό καθημερινότητας. Βασικό νομοσχέδιο στην ατζέντα είναι αυτό της Κεραμέως για την ισότητα των αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών, το οποίο περιλαμβάνει και την ένταξη των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά. Επίσης στην ατζέντα περιλαμβάνονται νομοσχέδια του Θεοδωρικάκου, του Φλωρίδη, του Πιερρακάκη, ενώ εκεί ο Παπαθανάσης θα κάνει μηνιαία ενημέρωση για την πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης.Αυτή την εβδομάδα ο νέος γραμματέας-Επανέρχομαι στη ΝΔ για να σας πω ότι αυτή την εβδομάδα αναμένεται να πάρει την απόφασή του για τον νέο γραμματέα του κόμματος ο Μητσοτάκης. Την επόμενη εβδομάδα, μετά του Αγίου Πνεύματος, θα συνεδριάσει η πολιτική επιτροπή, όπου και θα επιβεβαιωθεί η επιλογή. Με τα μέχρι σήμερα δεδομένα και παρά τις δεύτερες σκέψεις που υπήρξαν έχει επανέλθει το σενάριο να είναι βουλευτής.Ντουέτο Καραμανλή-Σαμαρά-Σας έγραψα εχθές για την ομιλία του Καραμανλή στο βιβλίο του Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και του Κωνσταντίνου Φίλη που παρουσιάζεται σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής. Να σας πω ότι στο ακροατήριο θα είναι και ο Σαμαράς, επιβεβαιώνοντας την αίσθηση ότι οι δύο πρώην κινούνται ως ντουέτο. Επίσης προσκεκλημένοι είναι και άλλοι πρώην (γενικώς), όπως ο Παυλόπουλος, ο Βενιζέλος, ο Μεϊμαράκης, αλλά και αρκετοί υπουργοί και βουλευτές της ΝΔ.Ανεβαίνει Θεσσαλονίκη ο Πιερρακάκης