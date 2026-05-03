lululemon: Από το Βανκούβερ στη Βουκουρεστίου
Το νέο κατάστημα θα αποτελέσει και το πρώτο για την παγκόσμια αλυσίδα στο κέντρο της Αθήνας
Στη γωνία των οδών Βουκουρεστίου και Ακαδημίας ήδη είναι σε εξέλιξη οι εργασίες διαμόρφωσης στο ισόγειο για το νέο κατάστημα της lululemon, το οποίο μάλιστα θα αποτελέσει και το πρώτο για την αλυσίδα στο κέντρο της Αθήνας.
Η αλυσίδα, με ιστορία που ξεκινά προς τα τέλη της δεκαετίας του ’90, το 1998, οπότε ξεκίνησε η lululemon athletica inc. στο μακρινό Βανκούβερ, πραγματοποιεί τώρα το «άνοιγμα» στην ελληνική αγορά, με ντεμπούτο σε ένα από τα πιο προβεβλημένα σημεία του κέντρου της πόλης αλλά και στο εμπορικό κέντρο Golden Hall.
Για την επιλογή του καταστήματος του κέντρου από την καναδική εταιρεία, που μετέτρεψε τα κολάν της γιόγκα από απλό αθλητικό ρούχο σε σύμβολο lifestyle, ρόλο έχει παίξει και η σημαντική τουριστική κίνηση που πριμοδοτεί τους τζίρους στα μαγαζιά της Βουκουρεστίου και των γύρω οδών.
