Γιατί το 1 εκατομμύριο δεν έχει σήμερα την ίδια αξία
Η αύξηση του πλούτου συνοδεύεται από ακρίβεια, ανισότητα και ανασφάλεια, μετατρέποντας το ένα εκατομμύριο δολάρια σε έναν στόχο που δεν σημαίνει πια όσα σήμαινε στο παρελθόν
Ρεκόρ εκατομμυριούχων στις ΗΠΑ καταγράφεται σήμερα, σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας που αναφέρουν ότι περίπου 1 στα 6 νοικοκυριά διαθέτει περιουσία άνω του ενός εκατομμυρίου δολαρίων. Κι όμως, παρά τον εντυπωσιακό αυτό αριθμό, πολλοί εξ αυτών δηλώνουν ότι δε νιώθουν πλούσιοι. Αντίθετα, τοποθετούν τον εαυτό τους στη μεσαία τάξη που απλώς έχει μια σχετική οικονομική ασφάλεια.
Αιτία η ακρίβεια. Το ποσό του ενός εκατομμυρίου σήμερα έχει πολύ μικρότερη αγοραστική δύναμη σε σχέση με το παρελθόν, καθώς αντιστοιχεί περίπου σε 480.000 δολάρια πριν από 30 χρόνια. Για να έχει την ίδια αξία σήμερα θα χρειάζονταν περίπου 2,1 εκατομμύρια, γεγονός που εξηγεί γιατί υπάρχουν περισσότεροι εκατομμυριούχοι από ό,τι πριν από μία ή δύο γενιές. Την ίδια στιγμή, όπως αναφέρει η Washington Post, σε περισσότερες από 200 περιοχές των ΗΠΑ, η τιμή για ένα απλό σπίτι ξεκινά από το ένα εκατομμύριο δολάρια, γεγονός που δείχνει πόσο έχει μετατοπιστεί το επίπεδο ζωής.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα