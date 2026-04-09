e-ΕΦΚΑ: Καταβολή αναδρομικών σε συνταξιούχους - Στα 2,85 εκατ. ευρώ το συνολικό ποσό πληρωμής
Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ενημερώνει ότι σήμερα Πέμπτη 9 Απριλίου 2026 πραγματοποιείται η καταβολή αναδρομικών ποσών που αφορούν στην προσμέτρηση χρόνου ασφάλισης μετά τη συνταξιοδότηση σε 1.068 συνταξιούχους.

Η συνολική δαπάνη της πληρωμής ανέρχεται στο ποσό των 2.855.659,07 ευρώ.

Τα εν λόγω ποσά προκύπτουν από την προσμέτρηση ασφαλιστικών εισφορών στη σύνταξή τους, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι δικαιούχοι συνέχισαν να απασχολούνται μετά τη συνταξιοδότησή τους, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Ο e-ΕΦΚΑ συνεχίζει με συνέπεια τις ενέργειες εκκαθάρισης και απόδοσης των προβλεπόμενων παροχών προς τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους, με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
